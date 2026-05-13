12:06 13.05.2026

На Херсонщині заочно засуджено керівницю окупаційної "служби зайнятості"

Суд призначив 10 років ув’язнення жительці Херсонської області, яка у серпні 2023 року в окупованому Скадовську очолила так звану "службу занятости населения Херсонской области", повідомила пресслужба обласної прокуратури.

"Вироком суду їй призначено покарання – 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. (…) Прокурори довели, що у серпні 2023 року 39-річна засуджена, перебуваючи в окупованому Скадовську, очолила так звану "службу занятости населения Херсонской области", йдеться у повідомленні прокуратури у Телеграмі у середу.

На цій посаді вона здійснювала повне управління нелегально створеною установою: формувала штат, затверджувала кошториси та погоджувала їх із незаконним "міністерством фінансів" окупаційної адміністрації, а також ухвалювала рішення щодо заохочень і стягнень персоналу. Свідки підтвердили, що вона особисто взаємодіяла з відвідувачами, при цьому працевлаштування фактично пов’язувала з отриманням російського паспорта.

Вирок ухвалено заочно. Покарання вона відбуватиме після затримання.

