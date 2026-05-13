Інтерфакс-Україна
Події
11:10 13.05.2026

У Києві затримано дезертира, який реєстрував Starlink для окупантів

2 хв читати
У Києві затримано дезертира, який реєстрував Starlink для окупантів

Правоохоронці у Києві затримали дезертира, агента РФ, який незаконно реєстрував для ворога термінали зв’язку Starlink на території України, повідомила Служба безпеки України (СБУ).

"За результатами комплексних заходів у Києві затримано агента РФ, який незаконно реєстрував термінали зв’язку для рашистів. Як з’ясувало розслідування, завдання РФ виконував завербований ворогом мобілізований, який самовільно залишив військову частину на Харківщині", – йдеться у повідомленні СБУ у Телеграмі у середу.

Після втечі з підрозділу дезертир переховувався в орендованих квартирах столиці і одночасно підшукував "швидкі заробітки". Як повідомили у Київській міські прокуратурі у Телеграмі, фігурант познайомився в Телеграм з невідомим, який користувався номером телефону російського оператора. Той запропонував йому за гроші допомогти верифікувати термінал супутникового зв’язку Starlink, оскільки ці системи відключені на території дислокації російських окупаційних військ. За це чоловіку обіцяли заплатити 100$. Роботу він виконав.

Далі фігурант "втемну" використав свою знайому, яка на його прохання оформила ще один термінал на себе. У подальшому зловмисник планував залучити ще 20 осіб для верифікації станцій супутникового зв’язку для збройних угруповань країни-агресора.

Співробітники СБУ затримали агента "на гарячому" у відділені одного із поштових операторів, де він планував зареєструвати черговий Starlink. Наразі всі зареєстровані фігурантом термінали заблоковано. Під час обшуків за місцем його проживання виявлено мобільний телефон із доказами роботи на РФ.

Агенту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі фігурант перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна або покарання у виді 15 років позбавлення волі.

Комплексні заходи проводили співробітники ГУ СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Теги: #київ #прокуратура #сбу #старлінк #дезертир

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:07 13.05.2026
Взято під варту мешканця Охтирки, який кинув гранату під ноги правоохоронцям – прокуратура

Взято під варту мешканця Охтирки, який кинув гранату під ноги правоохоронцям – прокуратура

18:12 12.05.2026
У Єрмака є 4 диппаспорти та гроші, щоб переховуватися за кордоном – прокуратура у судовому засіданні

У Єрмака є 4 диппаспорти та гроші, щоб переховуватися за кордоном – прокуратура у судовому засіданні

17:36 12.05.2026
Станом на 11 травня в Україні був 4821 флакон антирабічного імуноглобуліну, в Києві – 145 флаконів – ЦГЗ

Станом на 11 травня в Україні був 4821 флакон антирабічного імуноглобуліну, в Києві – 145 флаконів – ЦГЗ

17:31 12.05.2026
Виставку робіт військових, переселенців і дітей війни відкрили біля Арки Свободи у Києві

Виставку робіт військових, переселенців і дітей війни відкрили біля Арки Свободи у Києві

16:15 12.05.2026
McDonald's відкрив перший у Києві ресторан за принципами сталого дизайну

McDonald's відкрив перший у Києві ресторан за принципами сталого дизайну

15:37 12.05.2026
Внутрішня безпека СБУ затримала агентку ФСБ у одному з прифронтових підрозділів

Внутрішня безпека СБУ затримала агентку ФСБ у одному з прифронтових підрозділів

15:04 12.05.2026
Директор НАБУ: у справі про легалізацію 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом був тиск на експертів

Директор НАБУ: у справі про легалізацію 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом був тиск на експертів

14:34 12.05.2026
СБУ викрила у Києві дві масштабні схеми ухилення від мобілізації

СБУ викрила у Києві дві масштабні схеми ухилення від мобілізації

13:31 12.05.2026
У межах плану енергостійкості у Києві побудували об'єкти розподіленої когенерації потужністю 40 МВт – КМДА

У межах плану енергостійкості у Києві побудували об'єкти розподіленої когенерації потужністю 40 МВт – КМДА

13:14 12.05.2026
У Києві затримано організатора незаконних схем ухилення від мобілізації – прокурора

У Києві затримано організатора незаконних схем ухилення від мобілізації – прокурора

ВАЖЛИВЕ

Протягом дня можуть бути ще хвилі російських дронових атак – Зеленський

Внаслідок нічної атаки БпЛА по Полтавській громаді пошкоджено електропідстанцію, частина споживачів без світла – ОВА

Кількість постраждалих унаслідок атаки РФ на Кривий Ріг зросла до чотирьох, двоє людей загинули

Україна ввела санкції проти 32 компаній з РФ, які забезпечують російський ВПК – укази

Окупанти скинули КАБи на Дубовиківську громаду Дніпропетровської області, четверо загиблих – ОВА

ОСТАННЄ

Уряд Франції спільно з міжнародною організацією Aquassistance забезпечили водопостачанням реабілітаційний центр Unbroken

Протягом дня можуть бути ще хвилі російських дронових атак – Зеленський

Одна людина загинула, четверо зазнали поранень на Донеччині за минулу добу – ОВА

Стало відомо про ще одного неповнолітнього, що постраждав на Сумщині через атаку російського дрона 12 травня

Окупанти знов просунулися біля Закітного на сіверському напрямку, захопивши за добу 3 кв км – DeepState

Петиція до Кабміну про ліквідацію стаціонарних блокпостів в тилових регіонах України не набрала необхідних голосів

Третій армійський корпус та ФК "Динамо" (Київ) домовились про стратегічне партнерство

ППО України збила 111 зі 139 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання 20 безпілотників на 13 локаціях

НГУ та Нацгвардія Каліфорнії домовилися про поглиблення співпраці та підготовку меморандуму – Півненко

Сили безпілотних систем уразили за добу 1572 ворожих цілей

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА