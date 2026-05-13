У Києві затримано дезертира, який реєстрував Starlink для окупантів

Правоохоронці у Києві затримали дезертира, агента РФ, який незаконно реєстрував для ворога термінали зв’язку Starlink на території України, повідомила Служба безпеки України (СБУ).

"За результатами комплексних заходів у Києві затримано агента РФ, який незаконно реєстрував термінали зв’язку для рашистів. Як з’ясувало розслідування, завдання РФ виконував завербований ворогом мобілізований, який самовільно залишив військову частину на Харківщині", – йдеться у повідомленні СБУ у Телеграмі у середу.

Після втечі з підрозділу дезертир переховувався в орендованих квартирах столиці і одночасно підшукував "швидкі заробітки". Як повідомили у Київській міські прокуратурі у Телеграмі, фігурант познайомився в Телеграм з невідомим, який користувався номером телефону російського оператора. Той запропонував йому за гроші допомогти верифікувати термінал супутникового зв’язку Starlink, оскільки ці системи відключені на території дислокації російських окупаційних військ. За це чоловіку обіцяли заплатити 100$. Роботу він виконав.

Далі фігурант "втемну" використав свою знайому, яка на його прохання оформила ще один термінал на себе. У подальшому зловмисник планував залучити ще 20 осіб для верифікації станцій супутникового зв’язку для збройних угруповань країни-агресора.

Співробітники СБУ затримали агента "на гарячому" у відділені одного із поштових операторів, де він планував зареєструвати черговий Starlink. Наразі всі зареєстровані фігурантом термінали заблоковано. Під час обшуків за місцем його проживання виявлено мобільний телефон із доказами роботи на РФ.

Агенту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі фігурант перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна або покарання у виді 15 років позбавлення волі.

Комплексні заходи проводили співробітники ГУ СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.