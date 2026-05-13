Інтерфакс-Україна
Події
10:33 13.05.2026

Уряд Франції спільно з міжнародною організацією Aquassistance забезпечили водопостачанням реабілітаційний центр Unbroken

2 хв читати
Уряд Франції спільно з міжнародною організацією Aquassistance забезпечили водопостачанням реабілітаційний центр Unbroken

Уряд Франції за фінансової підтримки міжнародної гуманітарної організацієї Aquassistance забезпечив водопостачанням реабілітаційний центр Unbroken.

Як повідомляє Львівська міська рада на своїй сторінці в мережі Фейсбук, проєкт вартістю 648 тис. євро втілили за 27 місяців.

В рамках проєкта поряд з лікарнею пробурили 100-метрову свердловину та підвели окремий водогін, що забезпечує 1 000 куб м питної води на добу.

Нова свердловина буде постачати комплекс лікарень удвічі більшим об’ємом води, ніж вони зараз споживають за централізованого водопостачання. Для додаткового очищення води там облаштували окрему систему знезалізнення і дезінфекції.

Крім того, у межах проєкту, біля сусідньої школи встановили два питних фонтани – один у приміщенні школи, та інший на території закладу.

Aquassistance – міжнародна гуманітарна неурядова організація, пов’язана з SUEZ, французькою компанією у сфері водопостачання та екологічних послуг. Організація спеціалізується на проектах з забезпеченням доступу до питної води, санітарії та каналізації, управлінні відходами та гуманітарній допомозі під час надзвичайних ситуацій.

Національний реабілітаційний центр UNBROKEN працює на базі Першого медоб’єднання Львова, однієї з найбільших медичних установ в Україні. Центр забезпечує повний цикл лікування, протезування та реабілітації як військовим, так і цивільним, дітям та дорослим. Серед напрямків роботи центру: реконструктивна хірургія, ортопедія, протезування, виготовлення протезів, фізична, психологічна та психосоціальна реабілітація.

Проект Національного реабілітаційного центру реалізується за підтримки Офісу Президента України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства у справах ветеранів України, Львівської обласної військової адміністрації та Львівської міської ради.

За час повномасштабного вторгнення тут врятували понад 20 тис. поранених українців, серед яких 360 дітей.

Теги: #львів #водопостачання #франція #unbroken_ukraine

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

02:50 10.05.2026
У Львові затримали чоловіка, який, тікаючи від ТЦК та поліції, приставив ніж до горла 13-річної дівчинки

У Львові затримали чоловіка, який, тікаючи від ТЦК та поліції, приставив ніж до горла 13-річної дівчинки

22:36 08.05.2026
У Франції затримали причетного до катувань в'язнів у донецькій тюрмі "Ізоляція" – Офіс генпрокурора

У Франції затримали причетного до катувань в'язнів у донецькій тюрмі "Ізоляція" – Офіс генпрокурора

13:57 08.05.2026
Керівництво Мінветеранів і ветерани російсько-української війни взяли участь у вшануванні пам'яті жертв Другої світової війни у Франції

Керівництво Мінветеранів і ветерани російсько-української війни взяли участь у вшануванні пам'яті жертв Другої світової війни у Франції

13:29 08.05.2026
Шлях Camino Ruteno офіційно долучили до Європейської федерації шляхів святого Якова

Шлях Camino Ruteno офіційно долучили до Європейської федерації шляхів святого Якова

00:18 08.05.2026
Генштаб ЗСУ: опрацьовується масштабний спільний проєкт із Міноборони Франції щодо підтримки дітей військовослужбовців

Генштаб ЗСУ: опрацьовується масштабний спільний проєкт із Міноборони Франції щодо підтримки дітей військовослужбовців

19:15 06.05.2026
Франція і Велика Британія готові супроводжувати танкери в Ормузькій протоці – джерело

Франція і Велика Британія готові супроводжувати танкери в Ормузькій протоці – джерело

06:06 05.05.2026
Канада і Франція засудили атаки Ірану на ОАЕ

Канада і Франція засудили атаки Ірану на ОАЕ

10:33 04.05.2026
Франція не братиме участі в операції США в Ормузькій протоці – Макрон

Франція не братиме участі в операції США в Ормузькій протоці – Макрон

14:59 30.04.2026
Уряд спростив отримання статусу захищеного споживача для підприємств тепло- і водопостачання – Свириденко

Уряд спростив отримання статусу захищеного споживача для підприємств тепло- і водопостачання – Свириденко

11:25 30.04.2026
У Львові з'явиться площа Героя України Андрія Парубія – мер

У Львові з'явиться площа Героя України Андрія Парубія – мер

ВАЖЛИВЕ

Протягом дня можуть бути ще хвилі російських дронових атак – Зеленський

Внаслідок нічної атаки БпЛА по Полтавській громаді пошкоджено електропідстанцію, частина споживачів без світла – ОВА

Кількість постраждалих унаслідок атаки РФ на Кривий Ріг зросла до чотирьох, двоє людей загинули

Україна ввела санкції проти 32 компаній з РФ, які забезпечують російський ВПК – укази

Окупанти скинули КАБи на Дубовиківську громаду Дніпропетровської області, четверо загиблих – ОВА

ОСТАННЄ

У Києві затримано дезертира, який реєстрував Starlink для окупантів

Протягом дня можуть бути ще хвилі російських дронових атак – Зеленський

Взято під варту мешканця Охтирки, який кинув гранату під ноги правоохоронцям – прокуратура

Одна людина загинула, четверо зазнали поранень на Донеччині за минулу добу – ОВА

Стало відомо про ще одного неповнолітнього, що постраждав на Сумщині через атаку російського дрона 12 травня

Окупанти знов просунулися біля Закітного на сіверському напрямку, захопивши за добу 3 кв км – DeepState

Петиція до Кабміну про ліквідацію стаціонарних блокпостів в тилових регіонах України не набрала необхідних голосів

Третій армійський корпус та ФК "Динамо" (Київ) домовились про стратегічне партнерство

ППО України збила 111 зі 139 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання 20 безпілотників на 13 локаціях

НГУ та Нацгвардія Каліфорнії домовилися про поглиблення співпраці та підготовку меморандуму – Півненко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА