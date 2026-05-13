Уряд Франції спільно з міжнародною організацією Aquassistance забезпечили водопостачанням реабілітаційний центр Unbroken

Уряд Франції за фінансової підтримки міжнародної гуманітарної організацієї Aquassistance забезпечив водопостачанням реабілітаційний центр Unbroken.

Як повідомляє Львівська міська рада на своїй сторінці в мережі Фейсбук, проєкт вартістю 648 тис. євро втілили за 27 місяців.

В рамках проєкта поряд з лікарнею пробурили 100-метрову свердловину та підвели окремий водогін, що забезпечує 1 000 куб м питної води на добу.

Нова свердловина буде постачати комплекс лікарень удвічі більшим об’ємом води, ніж вони зараз споживають за централізованого водопостачання. Для додаткового очищення води там облаштували окрему систему знезалізнення і дезінфекції.

Крім того, у межах проєкту, біля сусідньої школи встановили два питних фонтани – один у приміщенні школи, та інший на території закладу.

Aquassistance – міжнародна гуманітарна неурядова організація, пов’язана з SUEZ, французькою компанією у сфері водопостачання та екологічних послуг. Організація спеціалізується на проектах з забезпеченням доступу до питної води, санітарії та каналізації, управлінні відходами та гуманітарній допомозі під час надзвичайних ситуацій.

Національний реабілітаційний центр UNBROKEN працює на базі Першого медоб’єднання Львова, однієї з найбільших медичних установ в Україні. Центр забезпечує повний цикл лікування, протезування та реабілітації як військовим, так і цивільним, дітям та дорослим. Серед напрямків роботи центру: реконструктивна хірургія, ортопедія, протезування, виготовлення протезів, фізична, психологічна та психосоціальна реабілітація.

Проект Національного реабілітаційного центру реалізується за підтримки Офісу Президента України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства у справах ветеранів України, Львівської обласної військової адміністрації та Львівської міської ради.

За час повномасштабного вторгнення тут врятували понад 20 тис. поранених українців, серед яких 360 дітей.