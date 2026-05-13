10:16 13.05.2026

Протягом дня можуть бути ще хвилі російських дронових атак – Зеленський

Фото: Офіс Президента України /www.president.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський попереджає про вірогідність нових атак з боку РФ протягом поточного дня.

"Зараз у нашому небі більше сотні російських дронів, і протягом дня можуть бути ще хвилі дронових атак. Росія продовжує удари й робить це зухвало – цілеспрямовано проти нашої залізничної інфраструктури, проти цивільних об’єктів у містах", – написав Зеленський в Телеграм у середу.

За його словами, в ніч на середу окупанти завдали ударів по житловій та залізничній інфраструктурі в Дніпропетровській та Харківській областях, портовій інфраструктурі в Одеській області, енергетичній інфраструктурі в Полтавській області.

"На всіх рівнях наші воїни протидіють, і вже збито та подавлено тільки за цю ніч 111 дронів. Важливо стійко відбивати кожну атаку. Важливо підтримувати Україну та не мовчати про російську війну. Щоразу, коли тематика війни зникає з топів новин, це заохочує Росію бути ще більш жорстокою. Важливо, щоб наші дипломати максимально швидко реалізовували домовленості, яких ми досягаємо на рівні лідерів. Україні щодня потрібна спроможність захисту, і тільки спільною сильною активністю можна це забезпечити", – додав Зеленський.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:51 13.05.2026
Одна людина загинула, четверо зазнали поранень на Донеччині за минулу добу – ОВА

09:39 13.05.2026
Стало відомо про ще одного неповнолітнього, що постраждав на Сумщині через атаку російського дрона 12 травня

18:52 12.05.2026
Зеленський зустрівся з головою Конгресу депутатів Іспанії, обговорили оборонну співпрацю

18:11 12.05.2026
Троє жителів Херсона дістали поранень від обстрілів РФ протягом дня – прокуратура

16:31 12.05.2026
Україна та США наближаються до укладення угоди про захист від БпЛА – ЗМІ

15:33 12.05.2026
Двоє мирних жителів постраждало через удар ворожого БпЛА по Шевченковому Харківської області

14:52 12.05.2026
Трьох цивільних поранено на Сумщині через атаку російського дрона – ОВА

09:45 12.05.2026
Зеленський: Ворог сам вирішив закінчити часткову тишу, яка зберігалась кілька днів

09:30 12.05.2026
Експрессекретарка Зеленського Мендель розкритикувала його в інтерв'ю в США, в ОП назвали її "не в собі"

19:52 11.05.2026
Росія не має наміру завершити війну, готуємося до нових атак – Зеленський

Внаслідок нічної атаки БпЛА по Полтавській громаді пошкоджено електропідстанцію, частина споживачів без світла – ОВА

Кількість постраждалих унаслідок атаки РФ на Кривий Ріг зросла до чотирьох, двоє людей загинули

Україна ввела санкції проти 32 компаній з РФ, які забезпечують російський ВПК – укази

Окупанти скинули КАБи на Дубовиківську громаду Дніпропетровської області, четверо загиблих – ОВА

Росіяни влучили у житловий будинок у Кривому Розі, є загиблі і поранені – Вілкул

Взято під варту мешканця Охтирки, який кинув гранату під ноги правоохоронцям – прокуратура

Окупанти знов просунулися біля Закітного на сіверському напрямку, захопивши за добу 3 кв км – DeepState

Петиція до Кабміну про ліквідацію стаціонарних блокпостів в тилових регіонах України не набрала необхідних голосів

Третій армійський корпус та ФК "Динамо" (Київ) домовились про стратегічне партнерство

ППО України збила 111 зі 139 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання 20 безпілотників на 13 локаціях

НГУ та Нацгвардія Каліфорнії домовилися про поглиблення співпраці та підготовку меморандуму – Півненко

Сили безпілотних систем уразили за добу 1572 ворожих цілей

Пятеро постраждалих внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

ОВА: За добу на Дніпропетровщині внаслідок атак РФ загинули 8 людей, 11 поранені

Іран зберіг значну частину ракетного потенціалу попри заяви про знищення його армії

