Протягом дня можуть бути ще хвилі російських дронових атак – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський попереджає про вірогідність нових атак з боку РФ протягом поточного дня.

"Зараз у нашому небі більше сотні російських дронів, і протягом дня можуть бути ще хвилі дронових атак. Росія продовжує удари й робить це зухвало – цілеспрямовано проти нашої залізничної інфраструктури, проти цивільних об’єктів у містах", – написав Зеленський в Телеграм у середу.

За його словами, в ніч на середу окупанти завдали ударів по житловій та залізничній інфраструктурі в Дніпропетровській та Харківській областях, портовій інфраструктурі в Одеській області, енергетичній інфраструктурі в Полтавській області.

"На всіх рівнях наші воїни протидіють, і вже збито та подавлено тільки за цю ніч 111 дронів. Важливо стійко відбивати кожну атаку. Важливо підтримувати Україну та не мовчати про російську війну. Щоразу, коли тематика війни зникає з топів новин, це заохочує Росію бути ще більш жорстокою. Важливо, щоб наші дипломати максимально швидко реалізовували домовленості, яких ми досягаємо на рівні лідерів. Україні щодня потрібна спроможність захисту, і тільки спільною сильною активністю можна це забезпечити", – додав Зеленський.