Інтерфакс-Україна
Події
10:07 13.05.2026

Взято під варту мешканця Охтирки, який кинув гранату під ноги правоохоронцям – прокуратура

1 хв читати
Взято під варту мешканця Охтирки, який кинув гранату під ноги правоохоронцям – прокуратура

Рішенням суду взято під варту мешканця Охтирки (Сумська обл.), що 10 травня під час перемовин кинув гранату під ноги працівникам поліції, троє з них зазнали поранень, також постраждав ще один цивільний та сам правопорушник, повідомила обласна прокуратура.

"За клопотанням слідчого та прокурора Сумської обласної прокуратури рішенням суду 12 травня 2026 року 41-річному охтирчанину, який кинув гранату під ноги правоохоронцям, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу", – йдеться у повідомленні прокуратури у Телеграмі у середу.

Як повідомлялося, 10 травня 2026 року в Охтирці чоловік під час перемовин кинув гранату під ноги працівникам поліції. Унаслідок вибуху травмовано трьох правоохоронців, 25-річного цивільного чоловіка та самого правопорушника. Підозрюваному надано необхідну медичну допомогу та доправлено в СІЗО.

Його дії кваліфіковано як посягання на життя працівників правоохоронного органу, замах на умисне вбивство кількох людей, незаконне поводження з бойовими припасами та хуліганство.

Слідство – СУ ГУНП в Сумській області за процесуального керівництва прокурорів.

Теги: #прокуратура #граната #сумщина

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:39 13.05.2026
Стало відомо про ще одного неповнолітнього, що постраждав на Сумщині через атаку російського дрона 12 травня

Стало відомо про ще одного неповнолітнього, що постраждав на Сумщині через атаку російського дрона 12 травня

18:12 12.05.2026
У Єрмака є 4 диппаспорти та гроші, щоб переховуватися за кордоном – прокуратура у судовому засіданні

У Єрмака є 4 диппаспорти та гроші, щоб переховуватися за кордоном – прокуратура у судовому засіданні

14:52 12.05.2026
Трьох цивільних поранено на Сумщині через атаку російського дрона – ОВА

Трьох цивільних поранено на Сумщині через атаку російського дрона – ОВА

13:14 12.05.2026
У Києві затримано організатора незаконних схем ухилення від мобілізації – прокурора

У Києві затримано організатора незаконних схем ухилення від мобілізації – прокурора

11:05 05.05.2026
Одна людина загинула, ще двоє постраждали через нічний удар по Харківській області

Одна людина загинула, ще двоє постраждали через нічний удар по Харківській області

17:38 04.05.2026
Викрито схему постачання "Укрзалізниці" неякісних вагонів зі збитками понад 64 млн грн. – прокуратура

Викрито схему постачання "Укрзалізниці" неякісних вагонів зі збитками понад 64 млн грн. – прокуратура

17:43 03.05.2026
Одна людина загинула, ще сім дістали поранень на Херсонщині через російські обстріли – прокуратура

Одна людина загинула, ще сім дістали поранень на Херсонщині через російські обстріли – прокуратура

09:45 03.05.2026
Ворожий дрон атакував зерновоз на Сумщині, постраждав водій

Ворожий дрон атакував зерновоз на Сумщині, постраждав водій

12:55 01.05.2026
ГУР залучує ічкерійців до боротьби з РФ: кадирівський "ахмат" на Сумщині втратив більше 120 людей лише за 2 місяці

ГУР залучує ічкерійців до боротьби з РФ: кадирівський "ахмат" на Сумщині втратив більше 120 людей лише за 2 місяці

13:18 28.04.2026
Прокуратура повідомила про підозру чоловіку, який влаштував стрілянину в Бучі

Прокуратура повідомила про підозру чоловіку, який влаштував стрілянину в Бучі

ВАЖЛИВЕ

Внаслідок нічної атаки БпЛА по Полтавській громаді пошкоджено електропідстанцію, частина споживачів без світла – ОВА

Кількість постраждалих унаслідок атаки РФ на Кривий Ріг зросла до чотирьох, двоє людей загинули

Україна ввела санкції проти 32 компаній з РФ, які забезпечують російський ВПК – укази

Окупанти скинули КАБи на Дубовиківську громаду Дніпропетровської області, четверо загиблих – ОВА

Росіяни влучили у житловий будинок у Кривому Розі, є загиблі і поранені – Вілкул

ОСТАННЄ

Одна людина загинула, четверо зазнали поранень на Донеччині за минулу добу – ОВА

Окупанти знов просунулися біля Закітного на сіверському напрямку, захопивши за добу 3 кв км – DeepState

Петиція до Кабміну про ліквідацію стаціонарних блокпостів в тилових регіонах України не набрала необхідних голосів

Третій армійський корпус та ФК "Динамо" (Київ) домовились про стратегічне партнерство

ППО України збила 111 зі 139 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання 20 безпілотників на 13 локаціях

НГУ та Нацгвардія Каліфорнії домовилися про поглиблення співпраці та підготовку меморандуму – Півненко

Сили безпілотних систем уразили за добу 1572 ворожих цілей

Пятеро постраждалих внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

ОВА: За добу на Дніпропетровщині внаслідок атак РФ загинули 8 людей, 11 поранені

Іран зберіг значну частину ракетного потенціалу попри заяви про знищення його армії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА