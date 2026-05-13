Взято під варту мешканця Охтирки, який кинув гранату під ноги правоохоронцям – прокуратура

Рішенням суду взято під варту мешканця Охтирки (Сумська обл.), що 10 травня під час перемовин кинув гранату під ноги працівникам поліції, троє з них зазнали поранень, також постраждав ще один цивільний та сам правопорушник, повідомила обласна прокуратура.

"За клопотанням слідчого та прокурора Сумської обласної прокуратури рішенням суду 12 травня 2026 року 41-річному охтирчанину, який кинув гранату під ноги правоохоронцям, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу", – йдеться у повідомленні прокуратури у Телеграмі у середу.

Як повідомлялося, 10 травня 2026 року в Охтирці чоловік під час перемовин кинув гранату під ноги працівникам поліції. Унаслідок вибуху травмовано трьох правоохоронців, 25-річного цивільного чоловіка та самого правопорушника. Підозрюваному надано необхідну медичну допомогу та доправлено в СІЗО.

Його дії кваліфіковано як посягання на життя працівників правоохоронного органу, замах на умисне вбивство кількох людей, незаконне поводження з бойовими припасами та хуліганство.

Слідство – СУ ГУНП в Сумській області за процесуального керівництва прокурорів.