Одна людина загинула, четверо зазнали поранень на Донеччині за минулу добу – ОВА

Одна цивільна людина загинула, четверо зазнали поранень у Донецькій області за минулу добу через ворожі обстріли, повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Всього за добу росіяни 13 разів обстріляли населені пункти Донеччини", – написав він у Телеграмі у середу вранці.

За його даними, у Краматорському районі у Святогірську пошкоджено приватний будинок. У Миколаївці поранено людину, пошкоджено 5 багатоповерхівок; в Оріхуватці зруйновано 11 приватних будинків і 2 пошкоджено. У Краматорську пошкоджено нежитлове приміщення і автівку; у Малотаранівці одна людина загинула і одна поранена. В Іверському Новодонецької громади поранено людину, пошкоджено автівку. У Шавровому Олександрівської громади пошкоджено автівку. В Олексієво-Дружківці поранено людину.

У Різниківці Сіверської громади Бахмутського району пошкоджено приватні будинки.

Як повідомлялося, 11 травня окупанти 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини, троє мирних жителів загинули, шестеро отримали поранення. 10 травня було 19 обстрілів, росіяни поранили чотирьох жителів Донеччини. 9 травня було 18 обстрілів і також четверо поранених.