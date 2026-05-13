Стало відомо про ще одного неповнолітнього, що постраждав на Сумщині через атаку російського дрона 12 травня

Стало відомо про ще одного постраждалого неповнолітнього від вчорашнього дронового удару ворога по цивільній інфраструктурі у Білопільській громаді (Сумська обл.), повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Ще один неповнолітній хлопець постраждав у Білопільській громаді внаслідок атаки російського дрона. Уночі його доставили до лікарні. 17-річний хлопець отримав уламкові поранення", – написав він у Телеграм-каналі у середу.

Наразі медики обстежили його, стан – не важкий.

Лікарі надають усю необхідну допомогу.

Як повідомлялося, у вівторок, 12 травня, ворог завдав удару по цивільній інфраструктурі Білопільської громади, внаслідок російської атаки отримав поранення 13-річний хлопчик. Дитина перебувала поруч із місцем влучання.