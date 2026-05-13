Окупанти знов просунулися біля Закітного на сіверському напрямку, захопивши за добу менше 2 кв км – DeepState

OSINT-проєкт DeepState повідомляє про продовження просування російських окупантів в районі села Закітне Лиманської громади Донецької області на сіверському напрямку фронту.

"Ворог просунувся поблизу Закітного", – йдеться в повідомленні в телеграм-каналі проєкту в середу вранці.

Про взяття та звільнення певних населених пунктів не йдеться.

На мапах DeepState видно збільшення площі окупації на сіверському напрямку на 3,32 кв км, більшою частиною за рахунок закріплення в районі проникнення ("сірій зоні").

На інших напрямках за добу без змін.

Як повідомлялося, минулого тижня окупанти просувалися щодоби в середньому на 2,4 кв. км, а район проникнення скорочувався щодоби в середньому на 0,2 кв. км.