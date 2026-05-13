Петиція до Кабміну про ліквідацію стаціонарних блокпостів в тилових регіонах України не набрала необхідних голосів

Петиція на сайті Кабінету міністрів України із закликом ліквідувати неефективні стаціонарні блокпости в тилових регіонах України та запровадити систему цифрового моніторингу (Smart Defense) не набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Згідно з платформою на сайті уряду, петицію було подано 12 лютого і станом на 13 травня вона набрала лише 458 голосів із 25 тис. необхідних.

"Станом на лютий 2026 року архітектура безпеки на дорогах тилових регіонів України залишається побудованою за парадигмою початку повномасштабного вторгнення (лютий-березень 2022 року). Мережа стаціонарних блокпостів, створена для протидії механізованим колонам та ДРГ, втратила свою актуальність в умовах стабілізованої лінії фронту, проте продовжує функціонувати за інерцією", – йшлося в тексті петиції.

Автор петиції заявляє, що економічні збитки утримання поточної мережі блокпостів у тилу коштує економіці мінімум 4,6 млрд грн щороку.

У зв’язку з цим, він закликає: ліквідувати 95% стаціонарних блокпостів у тилових областях (поза межами 40-км зони від державного кордону з РФ/РБ та лінії фронту), залишивши лише об’єкти критичної інфраструктури; замінити фізичні бар’єри на автоматичні комплекси розпізнавання номерних знаків (ANPR) та системи відеоаналітики; перейти до використання мобільних екіпажів поліції, що працюють за орієнтуваннями цифрової системи.