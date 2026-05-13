Інтерфакс-Україна
Події
09:27 13.05.2026

Петиція до Кабміну про ліквідацію стаціонарних блокпостів в тилових регіонах України не набрала необхідних голосів

1 хв читати
Петиція до Кабміну про ліквідацію стаціонарних блокпостів в тилових регіонах України не набрала необхідних голосів

Петиція на сайті Кабінету міністрів України із закликом ліквідувати неефективні стаціонарні блокпости в тилових регіонах України та запровадити систему цифрового моніторингу (Smart Defense) не набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Згідно з платформою на сайті уряду, петицію було подано 12 лютого і станом на 13 травня вона набрала лише 458 голосів із 25 тис. необхідних.

"Станом на лютий 2026 року архітектура безпеки на дорогах тилових регіонів України залишається побудованою за парадигмою початку повномасштабного вторгнення (лютий-березень 2022 року). Мережа стаціонарних блокпостів, створена для протидії механізованим колонам та ДРГ, втратила свою актуальність в умовах стабілізованої лінії фронту, проте продовжує функціонувати за інерцією", – йшлося в тексті петиції.

Автор петиції заявляє, що економічні збитки утримання поточної мережі блокпостів у тилу коштує економіці мінімум 4,6 млрд грн щороку.

У зв’язку з цим, він закликає: ліквідувати 95% стаціонарних блокпостів у тилових областях (поза межами 40-км зони від державного кордону з РФ/РБ та лінії фронту), залишивши лише об’єкти критичної інфраструктури; замінити фізичні бар’єри на автоматичні комплекси розпізнавання номерних знаків (ANPR) та системи відеоаналітики; перейти до використання мобільних екіпажів поліції, що працюють за орієнтуваннями цифрової системи.

Теги: #тил #петиція #блокпости

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:55 12.05.2026
Петиція до президента із закликом не допустити ухвалення нового Цивільного кодексу набрала 25 тис. голосів

Петиція до президента із закликом не допустити ухвалення нового Цивільного кодексу набрала 25 тис. голосів

16:26 11.05.2026
Петиція із закликом забезпечити доступ собак-помічників для людей з інвалідністю до метрополітену не набрала необхідних голосів

Петиція із закликом забезпечити доступ собак-помічників для людей з інвалідністю до метрополітену не набрала необхідних голосів

10:35 11.05.2026
Чергова петиція до Кабміну про скасування відрахування аліментів з бойових виплат військових набрала лише 87 голосів

Чергова петиція до Кабміну про скасування відрахування аліментів з бойових виплат військових набрала лише 87 голосів

09:29 11.05.2026
Петиція із закликом звільнити Фіданян з посади директора Департаменту освіти КМДА не набрала необхідних голосів

Петиція із закликом звільнити Фіданян з посади директора Департаменту освіти КМДА не набрала необхідних голосів

13:18 08.05.2026
Петиція про запровадження допомоги цивільним у Києві у разі поранення під час обстрілів не набрала необхідних голосів

Петиція про запровадження допомоги цивільним у Києві у разі поранення під час обстрілів не набрала необхідних голосів

10:01 05.05.2026
Петиція про розбудову велодоріжок вздовж Дніпра в Києві не набрала необхідних голосів

Петиція про розбудову велодоріжок вздовж Дніпра в Києві не набрала необхідних голосів

18:46 04.05.2026
Зареєстровано петицію щодо збереження цілісності ТЦ "Метроград" у Києві

Зареєстровано петицію щодо збереження цілісності ТЦ "Метроград" у Києві

10:19 04.05.2026
Петиція про завершення будівництва станції київського метро "Львівська брама" не набрала необхідних голосів

Петиція про завершення будівництва станції київського метро "Львівська брама" не набрала необхідних голосів

09:11 04.05.2026
Петиція про перейменування станції міської електрички "Київ-Волинський" на "Відрадний" не набрала необхідних голосів

Петиція про перейменування станції міської електрички "Київ-Волинський" на "Відрадний" не набрала необхідних голосів

07:47 24.03.2025
Українські захисники знищили чотири ворожі вертольоти в Бєлгородській області

Українські захисники знищили чотири ворожі вертольоти в Бєлгородській області

ВАЖЛИВЕ

Протягом дня можуть бути ще хвилі російських дронових атак – Зеленський

Внаслідок нічної атаки БпЛА по Полтавській громаді пошкоджено електропідстанцію, частина споживачів без світла – ОВА

Кількість постраждалих унаслідок атаки РФ на Кривий Ріг зросла до чотирьох, двоє людей загинули

Україна ввела санкції проти 32 компаній з РФ, які забезпечують російський ВПК – укази

Окупанти скинули КАБи на Дубовиківську громаду Дніпропетровської області, четверо загиблих – ОВА

ОСТАННЄ

Протягом дня можуть бути ще хвилі російських дронових атак – Зеленський

Взято під варту мешканця Охтирки, який кинув гранату під ноги правоохоронцям – прокуратура

Одна людина загинула, четверо зазнали поранень на Донеччині за минулу добу – ОВА

Стало відомо про ще одного неповнолітнього, що постраждав на Сумщині через атаку російського дрона 12 травня

Окупанти знов просунулися біля Закітного на сіверському напрямку, захопивши за добу 3 кв км – DeepState

Третій армійський корпус та ФК "Динамо" (Київ) домовились про стратегічне партнерство

ППО України збила 111 зі 139 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання 20 безпілотників на 13 локаціях

НГУ та Нацгвардія Каліфорнії домовилися про поглиблення співпраці та підготовку меморандуму – Півненко

Сили безпілотних систем уразили за добу 1572 ворожих цілей

Пятеро постраждалих внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА