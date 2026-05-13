Третій армійський корпус та ФК "Динамо" (Київ) домовились про стратегічне партнерство

Третій армійський корпус та футбольний клуб "Динамо" (Київ) у вівторок підписали Меморандум про співпрацю у системній підтримці військовослужбовців, ветеранів та їхніх родин, а також розвиток спортивних і соціальних ініціатив для захисників України.

"Цим меморандумом весь клуб став амбасадорами Третього армійського корпусу. Ми вдячні нашим воїнам за те, що можемо бути вдома з родинами… "Динамо" і надалі підтримуватиме Сили оборони", – зазначив гравець клубу Андрій Ярмоленко на брифінгу в Києві.

Як передає кореспондент агентства "Інтефакс-Україна", партнерство розраховане на три роки.

"Динамо" – це народна команда, яка історично уособлювала Україну й опір Москві – як на футбольному полі, так і в навколофутбольному середовищі. Футбол – це "неформальна геополітика", а "Динамо" завжди було авангардом спротиву російському впливу", – сказав командир 3-го механізованого батальйону 60 ОМБр Третього армійського корпусу Андрій Балановський.

У межах співпраці клуб і корпус реалізуватимуть проєкти з реабілітації військових, підтримки родин захисників і допомоги дітям, які постраждали внаслідок війни. Також сторони планують спільні соціальні та спортивні заходи, благодійні акції на підтримку Сил оборони України, медійні кампанії та виробництво спільної атрибутики.

Окремий напрям партнерства – залучення військових і ветеранів до футбольного життя клубу. Вони зможуть безоплатно відвідувати матчі "Динамо", відкриті тренування, екскурсії до клубного музею на арені ім.Валерія Лобановського, а також зустрічатися з гравцями й тренерським штабом. Заплановані автограф-сесії, мотиваційні зустрічі та інші формати безпосередньої взаємодії команди із захисниками.

Як наголошувалося на брифінгу, значна частина добровольців, які нині служать у Третьому армійському корпусі, прийшла з фанатського середовища: ультрас, що об’єдналися навколо командира корпусу Андрія Білецького, були серед перших, хто взяв до рук зброю в 2014 році, серед них – представники фанатського руху "Динамо" (Київ).

"Третій корпус – це стовідсотково найбільш фанатський підрозділ України: такої концентрації колишніх футбольних фанатів на всіх рівнях немає більше ніде. Тому нашим хлопцям буде приємно крокувати вперед разом із "Динамо", – сказав голова штабного фонду Третього армійського корпусу Олег Петренко.