08:58 13.05.2026

ППО України збила 111 зі 139 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання 20 безпілотників на 13 локаціях

Сили оборони України у ніч на 13 травня знешкодили 111 зі 139 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання 20 безпілотників на тринадцяти локаціях, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 111 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, дрони-імітатори типу "Пародія" на півночі, півдні та сході країни", – йдеться в Телеграм-каналі.

Загалом в ніч на 13 травня (з 18:00 12 травня) противник атакував 139 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Чауда – ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння уламків на 4 локаціях.

 

Теги: #ппо #цілі #ліквідація

08:48 13.05.2026
Сили безпілотних систем уразили за добу 1572 ворожих цілей

18:52 12.05.2026
Зеленський зустрівся з головою Конгресу депутатів Іспанії, обговорили оборонну співпрацю

16:57 11.05.2026
Сибіга обговорив з очільником МЗС Естонії поглиблення співпраці у сфері повітряної безпеки

14:15 10.05.2026
Естонія очікує від України посилення контролю над дронами

08:14 10.05.2026
ППО ліквідувала 27 із 27 ворожих БпЛА, влучань не зафіксовано – Повітряні сили

08:17 09.05.2026
ППО ліквідувала 34 із 43 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання балістичної ракети та дев'яти дронів на шести локаціях – Повітряні сили

16:08 08.05.2026
Федоров: Завдання від президента – побудувати власну антибалістичну систему ППО разом із партнерами ЄС, це ключове питання для нас зараз

08:34 08.05.2026
ППО за ніч знешкодила 56 з 67 дронів, є влучання на восьми локаціях

08:08 08.05.2026
Сили безпілотних систем уразили за добу 1573 ворожих цілей

14:45 07.05.2026
Ефективність української ППО у квітні перевищила 88%, але бракує ракет для Patriot для протидії балістиці – Міноборони

