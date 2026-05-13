Інтерфакс-Україна
08:56 13.05.2026

НГУ та Нацгвардія Каліфорнії домовилися про поглиблення співпраці та підготовку меморандуму – Півненко

Національна гвардія України та Національна гвардія штату Каліфорнія домовилися про поглиблення співпраці та підготовку меморандуму, який має розширити практичну взаємодію, обмін бойовим досвідом і розвиток підготовки військовослужбовців, повідомив командувач НГУ Олександр Півненко.

За його словами, делегація НГУ здійснила робочий візит до Сполучених Штатів Америки, під час якого відбулися зустрічі з командуванням Національної гвардії штату Каліфорнія, Бюро Національної гвардії США, а також керівництвом навчальних центрів Національної гвардії Каліфорнії та Сухопутних військ США.

Однією з ключових стала зустріч із командувачем Національної гвардії штату Каліфорнія генерал-майором Метью Біверзом, під час якої обговорювалися напрями двосторонньої співпраці, обмін бойовим досвідом, підготовка особового складу, розвиток курсів лідерства та участь у спільних навчаннях.

Також українська делегація ознайомилася з роботою Об'єднаного штабу Національної гвардії Каліфорнії, Об'єднаного командного пункту та системи управління поточними операціями. Окрему увагу приділили питанням ментального здоров'я військовослужбовців.

"Під час перебування у США також відвідали низку військових навчальних і тренувальних центрів, зокрема військові бази

"Кемп Сан-Луїс-Обіспо", "Кемп Робертс" та Національний центр підготовки Сухопутних військ США "Форт Ірвін". У ході роботи ознайомилися із сучасною навчально-матеріальною базою, системою підготовки командирів, організацією стрілецької та десантної підготовки, функціонуванням мультимедійних тренувальних комплексів, а також із застосуванням сучасних систем озброєння та проведенням бойових стрільб", – йдеться в повідомленні, оприлюдненому у Телеграм.

За підсумками візиту сторони досягли домовленостей щодо підписання меморандуму про співпрацю між структурами, що має закріпити подальший розвиток партнерства та практичної взаємодії, зазначив Півненко.

 

