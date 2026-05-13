Сили безпілотних систем уразили за добу 1572 ворожих цілей

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 1572 цілі противника впродовж доби, повідомляють СБС в Телеграм-каналі станом на ранок середи.

Згідно з повідомленням серед уражених цілей: 365 одиниці особового складу, з яких 189 – ліквідовано; 101 точка вильоту БпЛА; 10 артилерійських систем; 94 одиниці автомобільної техніки; 36 мотоциклів та багі; 365 безпілотних літальних апаратів противника типу "коптер" та "крило".

"З початку травня (01-12.05) підрозділами СБС уражено 13937 цілей противника, з них 2923 – особовий склад", – повідомили СБС.