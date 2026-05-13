08:42 13.05.2026

Пятеро постраждалих внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

Пятеро постраждалих внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів КАБами та безпілотниками різних типів по Харкову і 14 населених пунктах області, постраждали 5 людей, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"У сел. Шевченкове зазнали поранень 75-річна жінка і 57-річний чоловік; у с. Василенкове Шевченківської громади постраждали 45-річний чоловік і жінки 39 і 42 років", – написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

 

Теги: #харківська_область #зведення

08:16 13.05.2026
Генштаб зафіксував упродовж доби 210 бойових зіткнень

11:23 12.05.2026
На Харківщині вдалося евакуювати з прифронтових територій 17 цивільних – ОВА

16:22 09.05.2026
Від початку доби росіяни атакували 51 раз – Генштаб ЗСУ

11:40 07.05.2026
Четверо мирних мешканців, зокрема дитина, постраждали через удар БпЛА по Харкову

08:53 07.05.2026
Восьмеро постраждалих у Харківській області через обстріли Харківської області протягом доби

08:40 06.05.2026
Сімнадцять людей, серед них двоє підлітків, постраждали внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

08:16 06.05.2026
Ворог атакував балістикою і дронами: збито 89 з 108 БпЛА – Повітряні сили

07:30 06.05.2026
ОВА: У Харкові внаслідок обстрілу постраждали двоє людей, пошкоджено приватні будинки

07:28 05.05.2026
Окупанти за добу втратили 970 осіб та 208 од. спецтехніки

19:33 04.05.2026
ПС ЗСУ: 70 ворожих БпЛА знешкоджено з 8:30, є влучання балістики та 14 ударних безпілотників

