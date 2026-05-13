Пятеро постраждалих внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів КАБами та безпілотниками різних типів по Харкову і 14 населених пунктах області, постраждали 5 людей, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"У сел. Шевченкове зазнали поранень 75-річна жінка і 57-річний чоловік; у с. Василенкове Шевченківської громади постраждали 45-річний чоловік і жінки 39 і 42 років", – написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.