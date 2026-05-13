08:40 13.05.2026

ОВА: За добу на Дніпропетровщині внаслідок атак РФ загинули 8 людей, 11 поранені

Протягом доби Дніпропетровська область зазнала близько 30 російських атак у трьох районах, внаслідок яких загинули восьмеро людей і ще 11 дістали поранень, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа у Телеграм.

За його словами, під ударами перебували Нікопольський, Синельниківський райони та місто Кривий Ріг.

" Нікопольщині потерпали Нікополь, Марганецька, Мирівська, Покровська і Червоногригорівська громади. Пошкоджені інфраструктура, приватнібудинки, авто. Постраждали троє людей. 16-річний юнак госпіталізований в стані середньої тяжкості. Ще один 16-річний та 21-річний хлопці на амбулаторному лікуванні", – йдеться в повідомленні, оприлюдненому ранком середи.

На Синельниківщині під обстрілами опинилися Дубовиківська і Миколаївська громади. Понівечено понад два десятки будинків, загинули двоє людей.

Окремо повідомляється, що ще дев'ять осель були пошкоджені внаслідок попереднього денного удару: тоді загинули четверо людей, ще четверо дістали поранень, троє з них були госпіталізовані, 50-річний чоловік перебуває у важкому стані.

У Кривому Розі внаслідок атак пошкоджено підприємство, інфраструктуру та газогін. Загинули двоє людей, ще четверо дістали поранень.

 

