08:33 13.05.2026

Іран зберіг значну частину ракетного потенціалу попри заяви про знищення його армії

Засекречені американські розвідувальні оцінки свідчать, що Іран зберіг значну частину свого ракетного потенціалу та відновив доступ до більшості ключових військових об'єктів, попри публічні заяви адміністрації США про знищення його збройних сил, повідомляє The New York Times із посиланням на обізнані джерела.

"Найбільш тривожним для деяких високопосадовців є свідчення того, що Іран відновив оперативний доступ до 30 із 33 ракетних об'єктів, які він утримує вздовж Ормузької протоки, що може становити загрозу американським військовим кораблям і нафтовим танкерам, які проходять через цей вузький водний шлях", – йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що Іран зберіг близько 70% мобільних пускових установок і приблизно 70% довоєнного запасу ракет, включно з балістичними та частиною крилатих ракет. Розвідка оцінює, що близько 90% підземних ракетних сховищ та об'єктів запуску по всій країні є "частково або повністю функціональними".

Джерела, обізнані з оцінками, повідомляють, що іранські сили можуть використовувати мобільні пускові установки для переміщення ракет між об'єктами, а також здійснювати запуск безпосередньо з майданчиків у межах комплексів.

Водночас розвідувальні дані зазначають, що США під час операцій витратили значні обсяги високоточних боєприпасів, включно з крилатими ракетами Tomahawk і ракетами-перехоплювачами Patriot, що призвело до суттєвого виснаження арсеналів: "Пан Трамп і його радники неодноразово заперечували, що запаси боєприпасів США перебувають на небезпечно низькому рівні. У приватних розмовах представники Пентагону також надавали подібні запевнення європейським союзникам, які купували боєприпаси на мільярди доларів для України і стурбовані можливими затримками поставок".

За даними The New York Times, було використано близько 1100 далекобійних крилатих ракет і понад 1000 ракет Tomahawk, що суттєво перевищує річні виробничі можливості Пентагону. Відновлення запасів може зайняти роки.

 

Теги: #іран #озброєння #сша

07:27 13.05.2026
Трамп заявив, що зосередиться на торгівлі під час саміту із Сі Цзіньпіном, а не на війні з Іраном

Трамп заявив, що зосередиться на торгівлі під час саміту із Сі Цзіньпіном, а не на війні з Іраном

06:12 13.05.2026
Саудівська Аравія завдавала непублічних ударів по Ірану у відповідь на атаки – ЗМІ

Саудівська Аравія завдавала непублічних ударів по Ірану у відповідь на атаки – ЗМІ

02:19 13.05.2026
Трамп назвав повідомлення про успіх Ірану у війні зі США фактично зрадою

Трамп назвав повідомлення про успіх Ірану у війні зі США фактично зрадою

01:29 13.05.2026
Американські компанії вважають російські атаки в Україні цілеспрямованими, але Вашингтон реагує стримано – ЗМІ

Американські компанії вважають російські атаки в Україні цілеспрямованими, але Вашингтон реагує стримано – ЗМІ

23:53 12.05.2026
Пентагон оцінив витрати США на війну в Ірані у $29 млрд – ЗМІ

Пентагон оцінив витрати США на війну в Ірані у $29 млрд – ЗМІ

23:20 12.05.2026
Сибіга: припинення російської агресії неможливе без США та Європи

Сибіга: припинення російської агресії неможливе без США та Європи

18:38 12.05.2026
Затримок із постачанням озброєння зі США в рамках програми PURL немає – Сибіга

Затримок із постачанням озброєння зі США в рамках програми PURL немає – Сибіга

05:22 12.05.2026
Мінфін США запровадив санкції проти 12 осіб та структур за сприяння продажу іранської нафти на користь КВІР

Мінфін США запровадив санкції проти 12 осіб та структур за сприяння продажу іранської нафти на користь КВІР

10:36 10.05.2026
Ізраїль створив секретну військову базу в Іраку для підтримки операцій проти Ірану – ЗМІ

Ізраїль створив секретну військову базу в Іраку для підтримки операцій проти Ірану – ЗМІ

09:35 10.05.2026
Каспійське море стало "таємним маршрутом" російсько-іранської торгівлі та військових поставок – ЗМІ

Каспійське море стало "таємним маршрутом" російсько-іранської торгівлі та військових поставок – ЗМІ

