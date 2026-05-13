Іран зберіг значну частину ракетного потенціалу попри заяви про знищення його армії

Засекречені американські розвідувальні оцінки свідчать, що Іран зберіг значну частину свого ракетного потенціалу та відновив доступ до більшості ключових військових об'єктів, попри публічні заяви адміністрації США про знищення його збройних сил, повідомляє The New York Times із посиланням на обізнані джерела.

"Найбільш тривожним для деяких високопосадовців є свідчення того, що Іран відновив оперативний доступ до 30 із 33 ракетних об'єктів, які він утримує вздовж Ормузької протоки, що може становити загрозу американським військовим кораблям і нафтовим танкерам, які проходять через цей вузький водний шлях", – йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що Іран зберіг близько 70% мобільних пускових установок і приблизно 70% довоєнного запасу ракет, включно з балістичними та частиною крилатих ракет. Розвідка оцінює, що близько 90% підземних ракетних сховищ та об'єктів запуску по всій країні є "частково або повністю функціональними".

Джерела, обізнані з оцінками, повідомляють, що іранські сили можуть використовувати мобільні пускові установки для переміщення ракет між об'єктами, а також здійснювати запуск безпосередньо з майданчиків у межах комплексів.

Водночас розвідувальні дані зазначають, що США під час операцій витратили значні обсяги високоточних боєприпасів, включно з крилатими ракетами Tomahawk і ракетами-перехоплювачами Patriot, що призвело до суттєвого виснаження арсеналів: "Пан Трамп і його радники неодноразово заперечували, що запаси боєприпасів США перебувають на небезпечно низькому рівні. У приватних розмовах представники Пентагону також надавали подібні запевнення європейським союзникам, які купували боєприпаси на мільярди доларів для України і стурбовані можливими затримками поставок".

За даними The New York Times, було використано близько 1100 далекобійних крилатих ракет і понад 1000 ракет Tomahawk, що суттєво перевищує річні виробничі можливості Пентагону. Відновлення запасів може зайняти роки.