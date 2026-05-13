Інтерфакс-Україна
Події
08:16 13.05.2026

Генштаб зафіксував упродовж доби 210 бойових зіткнень

1 хв читати
Генштаб зафіксував упродовж доби 210 бойових зіткнень
Фото: 152 ОЄБр

Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 210 бойових зіткнень. Про це ГШ ЗСУ повідомляє у Телеграмі в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8:00 середи.

"Вчора противник завдав 111 авіаційних ударів, скинувши 314 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8923 дрони-камікадзе та здійснив 3353 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 148 – із реактивних систем залпового вогню", – повідомляє Генштаб

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:29 12.05.2026
Генштаб ЗСУ: Уражено пункти управління, логістику та зосередження живої сили противника на ТОТ

Генштаб ЗСУ: Уражено пункти управління, логістику та зосередження живої сили противника на ТОТ

08:28 12.05.2026
Окупанти за добу втратили 1020 осіб та 146 од. спецтехніки – Генштаб

Окупанти за добу втратили 1020 осіб та 146 од. спецтехніки – Генштаб

09:14 10.05.2026
Генштаб зафіксував впродовж доби 147 бойових зіткнень

Генштаб зафіксував впродовж доби 147 бойових зіткнень

07:20 10.05.2026
Окупанти за добу втратили 840 осіб та 230 од. спецтехніки

Окупанти за добу втратили 840 осіб та 230 од. спецтехніки

16:22 09.05.2026
Від початку доби росіяни атакували 51 раз – Генштаб ЗСУ

Від початку доби росіяни атакували 51 раз – Генштаб ЗСУ

07:25 09.05.2026
Окупанти за добу втратили 1080 осіб та 373 од. спецтехніки – Генштаб

Окупанти за добу втратили 1080 осіб та 373 од. спецтехніки – Генштаб

07:24 08.05.2026
Окупанти за добу втратили 1130 осіб та 335 од. спецтехніки – Генштаб

Окупанти за добу втратили 1130 осіб та 335 од. спецтехніки – Генштаб

16:37 07.05.2026
Сили оборони уразили малий ракетний корабель та склади ворога – Генштаб ЗСУ

Сили оборони уразили малий ракетний корабель та склади ворога – Генштаб ЗСУ

16:33 07.05.2026
Генштаб ЗСУ повідомив про ураження НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" в РФ

Генштаб ЗСУ повідомив про ураження НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" в РФ

07:22 07.05.2026
Окупанти за добу втратили 890 осіб та 235 од. спецтехніки – Генштаб

Окупанти за добу втратили 890 осіб та 235 од. спецтехніки – Генштаб

ВАЖЛИВЕ

Внаслідок нічної атаки БпЛА по Полтавській громаді пошкоджено електропідстанцію, частина споживачів без світла – ОВА

У першому півфіналі "Євробачення-2026" визначено 10 фіналістів

Кількість постраждалих унаслідок атаки РФ на Кривий Ріг зросла до чотирьох, двоє людей загинули

Україна ввела санкції проти 32 компаній з РФ, які забезпечують російський ВПК – укази

Окупанти скинули КАБи на Дубовиківську громаду Дніпропетровської області, четверо загиблих – ОВА

ОСТАННЄ

До п'яти зросла кількість постраждалих від удару по Кривому Рогу, 9-місячній дівчинці врятували ніжку

Внаслідок нічної атаки БпЛА по Полтавській громаді пошкоджено електропідстанцію, частина споживачів без світла – ОВА

Троє людей поранені внаслідок атак РФ по Запорізькому району, за добу окупанти завдали ударів по 49 населених пунктах – ОВА

Трамп заявив, що зосередиться на торгівлі під час саміту із Сі Цзіньпіном, а не на війні з Іраном

13 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Окупанти за добу втратили 1130 осіб та 289 од. спецтехніки – Генштаб

Саудівська Аравія завдавала непублічних ударів по Ірану у відповідь на атаки – ЗМІ

На Харківщині посилюють підготовку до протидії сезонним пожежам – ОВА

Третій армійський корпус та ФК "Динамо" Київ підписали меморандум про співпрацю

Трамп назвав повідомлення про успіх Ірану у війні зі США фактично зрадою

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА