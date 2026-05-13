Генштаб зафіксував упродовж доби 210 бойових зіткнень

Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 210 бойових зіткнень. Про це ГШ ЗСУ повідомляє у Телеграмі в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8:00 середи.

"Вчора противник завдав 111 авіаційних ударів, скинувши 314 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8923 дрони-камікадзе та здійснив 3353 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 148 – із реактивних систем залпового вогню", – повідомляє Генштаб