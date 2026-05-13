До п'яти зросла кількість постраждалих від удару по Кривому Рогу, 9-місячній дівчинці врятували ніжку

Кількість постраждалих унаслідок вчорашнього удару по житловому будинку в Кривому Розі зросла до п'яти, водночас 9-місячній дівчинці, яка перебуває у тяжкому стані, лікарям вдалося врятувати ногу, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

Також у лікарні перебуває 23-річна мати дитини у стані середньої тяжкості. Ще трьом жінкам віком 45, 56 та 74 років медичну допомогу було надано на місці.

"Щодо наслідків вчорашнього удару по житловому будинку. У лікарні у тяжкому стані залишається 9-місячна дівчинка – 3 Божою допомогою і завдяки професіоналізму наших лікарів ногу їй вдалося врятувати, для подальшого лікування вона буде направлена до Дніпра", – йдеться в повідомленні, оприлюдненому ранком середи.

Вілкул зазначив, що крім приватного сектору пошкоджень зазнали два п'ятиповерхові та один дев'ятиповерховий житлові будинки.

Крім того, внаслідок пошкодження газопроводу без газопостачання залишилися 34 будинки. Наразі тривають відновлювальні роботи та ліквідація наслідків.