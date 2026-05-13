Внаслідок нічної атаки БпЛА по Полтавській громаді пошкоджено електропідстанцію, частина споживачів без світла – ОВА

Російські безпілотники вночі атакували Полтавську громаду, унаслідок чого зафіксовано влучання в електропідстанцію та знеструмлення понад 6,5 тис. побутових і 548 юридичних абонентів, повідомив очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

За його словами, також пошкоджено скління прилеглих житлових будинків. Інформації щодо травмованих наразі не надходило.

"Вночі ворог атакував Полтавську громаду. Зафіксовано влучання ворожих БпЛА в електропідстанцію. Без світла залишилися понад 6,5 тис. побутових та 548 юридичних абонентів", – повідомив Дяківнич у Телеграм-каналі ранком середи.