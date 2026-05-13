Інтерфакс-Україна
Події
07:44 13.05.2026

Внаслідок нічної атаки БпЛА по Полтавській громаді пошкоджено електропідстанцію, частина споживачів без світла – ОВА

Російські безпілотники вночі атакували Полтавську громаду, унаслідок чого зафіксовано влучання в електропідстанцію та знеструмлення понад 6,5 тис. побутових і 548 юридичних абонентів, повідомив очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

За його словами, також пошкоджено скління прилеглих житлових будинків. Інформації щодо травмованих наразі не надходило.

"Вночі ворог атакував Полтавську громаду. Зафіксовано влучання ворожих БпЛА в електропідстанцію. Без світла залишилися понад 6,5 тис. побутових та 548 юридичних абонентів", – повідомив Дяківнич у Телеграм-каналі ранком середи.

 

21:59 12.05.2026
ОВА: 13-річна дитина поранена внаслідок російської атаки на Сумщині

21:26 12.05.2026
Кількість постраждалих унаслідок атаки РФ на Кривий Ріг зросла до чотирьох, двоє людей загинули

07:54 12.05.2026
Ворог атакував Дніпропетровщину, є жертва і поранені

11:06 11.05.2026
Пожежу у Чорнобильській зоні локалізовано, внаслідок бойових дій є відключення в п'яти областях – Міненерго

08:44 10.05.2026
Трирічна дівчинка постраждала внаслідок атак російських дронів на Дніпропетровщині – ОВА

08:31 10.05.2026
Восьмеро постраждалих, серед яких двоє дітей, внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

11:12 05.05.2026
Атаки РФ залишили без світла частину споживачів в 4 областях – Міненерго

08:01 02.05.2026
ОВА: Ворог атакував енергетичну інфраструктуру Миколаївщини, частково знеструмлено споживачів обласного центру

14:44 01.05.2026
Частина Тернополя без електроенергії внаслідок російського удару – мер

11:57 28.04.2026
Найскладніша ситуація з енергозабезпеченням на Сумщині, через негоду знеструмлено більше 100 н.п. – "Укренерго"

