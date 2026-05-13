Інтерфакс-Україна
07:31 13.05.2026

Троє людей поранені внаслідок атак РФ по Запорізькому району, за добу окупанти завдали ударів по 49 населених пунктах – ОВА

Унаслідок ворожих атак по Запорізькому району поранення дістали троє людей, водночас упродовж доби російські окупаційні війська завдали 1006 ударів по 49 населених пунктах Запорізької області, повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Надійшло 52 повідомлення про пошкодження житла, нежитлових будівель, автівок та об'єктів інфраструктури", – йдеться в повідомленні, оприлюдненому у Телеграм-каналі ранком середи.

За його даними, російські війська завдали 24 авіаційних ударів по Комишувасі, Зарічному, Малокатеринівці, Новоолександрівці, Щасливому, Юрківці, Любимівці, Любицькому, Новоіванівці, Новокасянівці, Світлій Долині, Оріхову, Новоселівці, Чарівному, Червоній Криниці, Микільському, Лісному, Рівному, Воздвижівці, Свободі та Тимошівці.

"732 БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Кушугум, Червонодніпровку, Новояковлівку, Таврійське, Розумівку, Біленьке, Степногірськ, Приморське, Степове, Лук'янівське, Павлівку, Оріхів, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Вільнянку, Малу Токмачку, Чарівне, Гуляйпільське, Гірке, Староукраїнку, Святопетрівку, Варварівку, Добропілля, Прилуки, Оленокостянтинівку, Нове Запоріжжя", – інформує Федоров.

Ще 249 артилерійських ударів прийшлися по Новояковлівці, Червонодніпровці, Степногірську, Приморському, Степовому, Лук'янівському, Павлівці, Оріхову, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Гуляйпільському, Гіркому, Староукраїнці, Святопетрівці, Варварівці, Добропіллю та Оленокостянтинівці.

Також зафіксовано обстріл із реактивних систем залпового вогню по Воздвижівці.

 

