Інтерфакс-Україна
07:27 13.05.2026

Трамп заявив, що зосередиться на торгівлі під час саміту із Сі Цзіньпіном, а не на війні з Іраном

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час переговорів із головою КНР Сі Цзіньпіном у Пекіні головним питанням стане торгівля та подальше економічне співробітництво між двома країнами, тоді як війна з Іраном, попри глобальну напругу навколо конфлікту, не буде серед пріоритетних тем саміту, повідомляє Bloomberg.

"Ми будемо говорити з президентом Сі про багато речей. Я б сказав, більше за все – про торгівлю", – наголосив Трамп під час спілкування з журналістами у Білому домі перед від'їздом до Китаю.

Очікується, що сторони обговорять продовження торговельного перемир'я, досягнутого минулої осені, а також створення нової торговельної ради для координації відносин між двома найбільшими економіками світу.

За словами президента США, тема Ірану не стане центральною під час зустрічі, оскільки Вашингтон, як він стверджує, контролює ситуацію.

"У нас багато тем для обговорення. Я б не сказав, що Іран – одна з них, якщо чесно, тому що ми дуже добре контролюємо Іран…Ми або укладемо угоду, або вони будуть знищені – так чи інакше", – заявив Трамп.

Трамп також позитивно оцінив свої відносини із Сі Цзіньпіном: "Мої відносини з президентом Сі – чудові. Ми завжди добре ладнали, і у нас усе дуже добре з Китаєм, і співпраця з Китаєм була дуже хорошою, тож ми з нетерпінням цього чекаємо".

 

Теги: #розмова #китай #торгівля #сша

