13 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

13 травня відзначають Всесвітній день кульбаби, Міжнародний день хумусу, Всесвітній день управління об’єктами нерухомості, Всесвітній інженерний день IEEE, День народження застібки-липучки.

Віряни вшановують святої мучениці Глікерії.

Всесвітній день кульбаби

Цей день не має офіційного статусу, проте він здобув популярність серед природолюбів та людей, які цікавляться природою. Він зазначає важливість кульбаби не лише як декоративної рослини, а й як джерела природних ліків та харчових продуктів. Кульбаба часто асоціюється з легкістю і життєвим потенціалом. Її яскраво-жовті квіти символізують сонце і радість, а пухнасті насіння, що літають у повітрі, є метафорою мрій та надій. В народі вважають, що, загадавши бажання при пусканні насіння кульбаби, воно обов’язково здійсниться.

Міжнародний день хумусу

Хумус — це паста, виготовлена з вареного нуту, оливкової олії, тахіні (пасту з кунжуту), часнику і лимонного соку. Його коріння сягає глибокої давнини, і він став невід’ємною частиною кухні Близького Сходу. Кожна країна має свою версію рецепту хумусу, але базові інгредієнти лишаються незмінними.

Міжнародний день хумусу був започаткований, щоб привернути увагу до цієї страви, відзначити її корисні властивості та популяризувати її в світі. Хумус став символом здорового харчування і смаку, що підходить для людей з різними дієтичними уподобаннями, зокрема для веганів і вегетаріанців.

Всесвітній день управління об’єктами нерухомості

Всесвітній день управління об’єктами нерухомості або Всесвітній день фасіліті менеджменту - це щорічна глобальна подія, яка визнає життєво важливу роль фахівців з управління експлуатацією будівель і споруд. Саме вони відповідають за те, щоб будівлі та послуги відповідали потребам людей, які в них працюють і відвідують їх щодня. Цей день відзначається щорічно у другу середу травня і відзначає досвід, відданість і вплив цих професіоналів у підтримці безпечного, ефективного і продуктивного середовища.

Всесвітній інженерний день IEEE

Всесвітній інженерний день IEEE (IEEE Global Engineering Day) — це щорічне міжнародне свято, яке відзначається 13 травня на честь інженерів та їхнього внеску в розвиток суспільства.

День народження застібки-липучки

Щорічно 13 травня світ відзначає День народження застібки-липучки, бо саме цього дня у 1958 році швейцарський вчений Жорж де Местраль отримав патент на цей винахід.

Народилися в цей день:

80 років від дня народження Мирона Максиміва (1946), канадського хорового диригента, музично-громадського діяча українського походження;

70 років від дня народження Віктора Олексійовича Вербича (1956), українського поета, есеїста, критика, публіциста, журналіста.

Ще цього дня:



1927 - Заснування київського футбольного клубу "Динамо";

1963 - Кувейт став 111-ю державою, що була прийнята до ООН;

1981 - Турецький терорист Алі Агджа важко поранив Папу Римського Івана Павла II на площі Святого Петра у Ватикані;

1989 - Близько двох тисяч студентів почали голодування на площі Тяньаньмень у Пекіні, з вимогами демократичних реформ у Китаї;

1990 - Вийшло перше число газети "Галичина", яка стала першою демократичною багатотиражною газетою в Івано-Франківській області за радянських часів;

1991 - У Києві відбувся I Конгрес поляків, які мешкають в Україні;

1992 - Американські космонавти провели у відкритому космосі 8 годин 29 хвилин, встановивши світовий рекорд. Вперше в космос вийшли одразу три астронавти;

2014 - Проросійські бойовики під час боїв за Слов’янськ напали на колону 95-ї окремої аеромобільної бригади біля села Маячка, загинуло 7 українських десантників;

2023 - На складах боєприпасів військової частини А3013 у селі Грузевиця Хмельницької області сталися вибухи.

Церковне свято

День пам’яті святої мучениці Глікерії

Глікерія народилася в Римі у знатній родині, але обрала шлях не розкоші, а служіння Богу. Замолоду вона перебралася до фракійського міста Траянополя. Коли на ці землі прибув римський намісник Савин, щоб організувати жертвоприношення язичницьким богам, Глікерія відверто заявила про свою християнську віру.

У храмі, де мали вшановувати Аполлона, вона перехрестилася — і статуя язичницького божества впала й розбилася. Це сприйняли як зухвалу наругу над релігією імперії. За наказом Савина її жорстоко катували: били, палили вогнем, морили голодом, замикали з дикими звірами. Проте Глікерія залишалася непохитною, а звірі навіть не торкалися її. За переказами, її підтримував сам янгол Господній.

Зрештою, коли жодні тортури не зламали дівчину, мучителі стратили її — мечем. Її тіло поховали християни, і згодом на могилі почали відбуватися зцілення. Люди приходили за розрадою, силою, вірою.

Іменини:

Георгій, Макар, Олександр.

З прикмет цього дня:

Яка погода на Глікерії — таким і літо буде; жайворонки високо літають — на ясну погоду; вітер на Глікерію — до мінливої погоди влітку; бджоли вилетіли з вуликів — на тривале тепло; туман зранку — до врожайного року.

Забороняється турбувати бджіл чи домашніх тварин — у народних повір’ях Глікерія вважалася ще й покровителькою вуликарів. Було заборонено чіпати пасіку, бо це могло викликати хвороби у бджіл і втрату меду.

