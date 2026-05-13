Окупанти за добу втратили 1130 осіб та 289 од. спецтехніки – Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 1130 окупантів, два танка, 50 артсистем, одну бронемашину, 1853 БПЛА, а також 289 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком середи.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.05.26 орієнтовно склали особового складу – близько 1 344 180 (+1 130) осіб, танків – 11 928 (+2) од, бойових броньованих машин /– 24 554 (+1) од, артилерійських систем – 41 985 (+50) од, РСЗВ – 1 786 (+1) од, засоби ППО – 1 376 (+3) од, літаків – 435 (+0) од, гелікоптерів – 352 (+0) од, наземних робототехнічних комплексів – 1 375 (+2) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 287 359 (+1 853) од, крилаті ракети – 4 585 (+0) од, кораблі / катери – 33 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 96 142 (+287) од, спеціальна техніка – 4 181 (+2) од", – йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.

