Інтерфакс-Україна
Події
06:12 13.05.2026

Саудівська Аравія завдавала непублічних ударів по Ірану у відповідь на атаки – ЗМІ

1 хв читати

За даними західних та іранських чиновників, Саудівська Аравія здійснювала непублічні військові удари по території Ірану у відповідь на атаки по королівству під час війни на Близькому Сході, що стало першим відомим випадком прямого застосування саудівських збройних сил проти іранської території, повідомляє Reuters.

Як повідомили два західні чиновники, поінформовані про ситуацію, та два іранські чиновники, удари були завдані наприкінці березня ВПС Саудівської Аравії. Один із західних співрозмовників назвав їх "взаємними ударами у відповідь на те, коли по Саудівській Аравії було завдано ударів". Конкретні цілі атак не підтверджені.

У відповідь для агентства в Міністерстві закордонних справ Саудівської Аравії не відповіли прямо на запит щодо здійснення ударів, однак наголосили на позиції Ер-Ріяда щодо деескалації.

"Ми підтверджуємо послідовну позицію Саудівської Аравії, яка закликає до деескалації, стриманості та зниження напруженості", – заявив представник відомства.

За даними іранських та західних чиновників, після атак Саудівська Аравія поінформувала Іран про свої дії, після чого відбулися інтенсивні дипломатичні контакти та обмін погрозами подальших ударів, що зрештою сприяло досягненню домовленостей про зниження напруженості.

Джерело: https://www.reuters.com/world/asia-pacific/saudi-arabia-launched-covert-attacks-iran-regional-war-widened-sources-2026-05-12/

Теги: #іран #саудівська #аравія #удари #війна

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

02:19 13.05.2026
Трамп назвав повідомлення про успіх Ірану у війні зі США фактично зрадою

Трамп назвав повідомлення про успіх Ірану у війні зі США фактично зрадою

01:53 13.05.2026
Сили оборони відбили з початку доби 170 ворожих атак – Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 170 ворожих атак – Генштаб

23:53 12.05.2026
Пентагон оцінив витрати США на війну в Ірані у $29 млрд – ЗМІ

Пентагон оцінив витрати США на війну в Ірані у $29 млрд – ЗМІ

22:26 12.05.2026
Трамп заявив про відсутність домовленостей із Путіним щодо питання Донбасу та очікує врегулювання війни РФ проти України

Трамп заявив про відсутність домовленостей із Путіним щодо питання Донбасу та очікує врегулювання війни РФ проти України

11:29 12.05.2026
Федоров обговорив із керівником Palantir Technologies впровадження ШІ у війні

Федоров обговорив із керівником Palantir Technologies впровадження ШІ у війні

10:10 12.05.2026
Київ пропонував Москві продовжити часткове припинення вогню після 11 травня, натомість цієї ночі РФ запустила понад 200 дронів – Сибіга

Київ пропонував Москві продовжити часткове припинення вогню після 11 травня, натомість цієї ночі РФ запустила понад 200 дронів – Сибіга

09:36 12.05.2026
Російська сторона використала дні перемир'я для перегрупування військ – ISW

Російська сторона використала дні перемир'я для перегрупування військ – ISW

05:22 12.05.2026
Мінфін США запровадив санкції проти 12 осіб та структур за сприяння продажу іранської нафти на користь КВІР

Мінфін США запровадив санкції проти 12 осіб та структур за сприяння продажу іранської нафти на користь КВІР

01:46 12.05.2026
Термін оголошеного Трампом перемир'я між Україною і РФ скінчився, обмін військовополонених наразі не відбувся

Термін оголошеного Трампом перемир'я між Україною і РФ скінчився, обмін військовополонених наразі не відбувся

20:15 11.05.2026
Північна Корея заробила на допомозі Росії у війні понад $13 млрд – ЗМІ

Північна Корея заробила на допомозі Росії у війні понад $13 млрд – ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

У першому півфіналі "Євробачення-2026" визначено 10 фіналістів

Кількість постраждалих унаслідок атаки РФ на Кривий Ріг зросла до чотирьох, двоє людей загинули

Україна ввела санкції проти 32 компаній з РФ, які забезпечують російський ВПК – укази

Окупанти скинули КАБи на Дубовиківську громаду Дніпропетровської області, четверо загиблих – ОВА

Росіяни влучили у житловий будинок у Кривому Розі, є загиблі і поранені – Вілкул

ОСТАННЄ

13 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Окупанти за добу втратили 1130 осіб та 289 од. спецтехніки – Генштаб

На Харківщині посилюють підготовку до протидії сезонним пожежам – ОВА

Третій армійський корпус та ФК "Динамо" Київ підписали меморандум про співпрацю

Американські компанії вважають російські атаки в Україні цілеспрямованими, але Вашингтон реагує стримано – ЗМІ

У першому півфіналі "Євробачення-2026" визначено 10 фіналістів

Петиція до президента із закликом не допустити ухвалення нового Цивільного кодексу набрала 25 тис. голосів

Сибіга: припинення російської агресії неможливе без США та Європи

УЧХ долучився до евакуації людей з прифронтових територій Харківщини

ОВА: 13-річна дитина поранена внаслідок російської атаки на Сумщині

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА