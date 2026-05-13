Саудівська Аравія завдавала непублічних ударів по Ірану у відповідь на атаки – ЗМІ

За даними західних та іранських чиновників, Саудівська Аравія здійснювала непублічні військові удари по території Ірану у відповідь на атаки по королівству під час війни на Близькому Сході, що стало першим відомим випадком прямого застосування саудівських збройних сил проти іранської території, повідомляє Reuters.

Як повідомили два західні чиновники, поінформовані про ситуацію, та два іранські чиновники, удари були завдані наприкінці березня ВПС Саудівської Аравії. Один із західних співрозмовників назвав їх "взаємними ударами у відповідь на те, коли по Саудівській Аравії було завдано ударів". Конкретні цілі атак не підтверджені.

У відповідь для агентства в Міністерстві закордонних справ Саудівської Аравії не відповіли прямо на запит щодо здійснення ударів, однак наголосили на позиції Ер-Ріяда щодо деескалації.

"Ми підтверджуємо послідовну позицію Саудівської Аравії, яка закликає до деескалації, стриманості та зниження напруженості", – заявив представник відомства.

За даними іранських та західних чиновників, після атак Саудівська Аравія поінформувала Іран про свої дії, після чого відбулися інтенсивні дипломатичні контакти та обмін погрозами подальших ударів, що зрештою сприяло досягненню домовленостей про зниження напруженості.

Джерело: https://www.reuters.com/world/asia-pacific/saudi-arabia-launched-covert-attacks-iran-regional-war-widened-sources-2026-05-12/