На Харківщині посилюють підготовку до протидії сезонним пожежам – ОВА

У Харківській області активізували підготовку до протидії сезонним пожежам у природних екосистемах, відпрацьовуючи взаємодію всіх залучених служб та підрозділів для забезпечення оперативного реагування на можливі загоряння, повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, під час тренувань перевіряється готовність до оперативного реагування, зокрема стан техніки та обладнання, забезпеченість паливно-мастильними матеріалами, а також взаємодія всіх залучених служб. Харківська ОВА координує цю роботу та сприяє посиленню матеріально-технічного забезпечення підрозділів.

Для оперативного виявлення осередків займання цього року рятувальникам передано 20 безпілотників, які вже використовуються у громадах області.

"Щодоби до реагування на пожежі в природних екосистемах у середньому залучаються 580 вогнеборців та 246 одиниць спецтехніки", – йдеться в повідомленні, оприлюдненому очільником ОВА у Телеграм-каналі.

Ситуація ускладнюється високим рівнем мінної небезпеки, особливо на деокупованих територіях, де рятувальники працюють спільно з піротехнічними підрозділами.

Наразі понад 172 тисячі гектарів лісових угідь області визначені як забруднені або потенційно заміновані, водночас уже розміновано 1,4 тисячі гектарів.

"Працюємо в постійній взаємодії з усіма відповідними службами, щоб своєчасно реагувати на загрози, запобігати масштабним пожежам і зберегти життя та безпеку людей", – зазначив Олег Синєгубов.

Джерело: https://t.me/synegubov/21839