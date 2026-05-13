05:04 13.05.2026

На Харківщині посилюють підготовку до протидії сезонним пожежам – ОВА

У Харківській області активізували підготовку до протидії сезонним пожежам у природних екосистемах, відпрацьовуючи взаємодію всіх залучених служб та підрозділів для забезпечення оперативного реагування на можливі загоряння, повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, під час тренувань перевіряється готовність до оперативного реагування, зокрема стан техніки та обладнання, забезпеченість паливно-мастильними матеріалами, а також взаємодія всіх залучених служб. Харківська ОВА координує цю роботу та сприяє посиленню матеріально-технічного забезпечення підрозділів.

Для оперативного виявлення осередків займання цього року рятувальникам передано 20 безпілотників, які вже використовуються у громадах області.

"Щодоби до реагування на пожежі в природних екосистемах у середньому залучаються 580 вогнеборців та 246 одиниць спецтехніки", – йдеться в повідомленні, оприлюдненому очільником ОВА у Телеграм-каналі.

Ситуація ускладнюється високим рівнем мінної небезпеки, особливо на деокупованих територіях, де рятувальники працюють спільно з піротехнічними підрозділами.

Наразі понад 172 тисячі гектарів лісових угідь області визначені як забруднені або потенційно заміновані, водночас уже розміновано 1,4 тисячі гектарів.

"Працюємо в постійній взаємодії з усіма відповідними службами, щоб своєчасно реагувати на загрози, запобігати масштабним пожежам і зберегти життя та безпеку людей", – зазначив Олег Синєгубов.

Джерело: https://t.me/synegubov/21839

20:32 12.05.2026
Клименко: П'ять областей на початку травня охопили лісові пожежі, наразі частину ліквідовано, частину локалізовано

15:31 10.05.2026
Понад 1800 пожеж: в Україні вигоріло майже 2 250 га землі в екосистемах – ДСНС

00:39 10.05.2026
У лікарні помер ще один постраждалий внаслідок ракетного удару по Мерефі 4 травня – прокуратура

21:27 07.05.2026
Зеленський: Усі плани стійкості регіонів мають бути реалізовані до початку опалювального сезону

15:44 07.05.2026
"Ліси України" залучили авіацію та спецтехніку для гасіння масштабних пожеж на Закарпатті, Львівщині та Київщині

13:26 07.05.2026
Рятувальники локалізували пожежі у лісництвах на Закарпатті та Рівненщині

11:55 07.05.2026
Директорка УЦОЯО до учасників НМТ: Змістовною підготовкою займатися дещо пізно, але варто ознайомитися з техніками тестування

19:44 06.05.2026
На Рівненщині вирує масштабна лісова пожежа – поліція

18:11 06.05.2026
Уряд доручив регіонам прискорити підготовку освітніх закладів до зими – Свириденко

12:11 06.05.2026
Центральна влада відмовилась допомагати у відновленні енергосистеми Києва, попри публічні обіцянки – Кличко

