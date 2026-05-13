Третій армійський корпус та ФК "Динамо" Київ підписали меморандум про співпрацю

Третій армійський корпус та футбольний клуб "Динамо" Київ підписали меморандум про співпрацю, що передбачає партнерство між військовими та клубом і реалізацію спільних ініціатив, повідомляє пресслужба корпусу.

"На стадіоні "Динамо" у Києві ФК та бійці корпусу підписали меморандум про партнерство…Сьогодні вони – бійці й бойові командири Трійки. А партнерство між фронтом та рідним клубом – це підтримка фанатів у війську, спільні спортивні проєкти, новий етап для динамівського двіжу та об'єднання легендарних і нових поколінь Ультрас", – йдеться в повідомленні, оприлюдненому у Телеграм.

У повідомленні зазначається, що меморандум є продовженням багаторічної історії взаємодії між фанатською спільнотою та військовими структурами.

Участь у церемонії взяли Голова штабного фонду корпусу Олег Петренко, командир 3-го механізованого батальйону 60-ї окремої механізованої бригади з позивним "Корсар", генеральний директор клубу Дмитро Бріф та гравець Андрій Ярмоленко.

Джерело: https://t.me/ab3army/7068