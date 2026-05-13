Інтерфакс-Україна
Події
03:43 13.05.2026

Третій армійський корпус та ФК "Динамо" Київ підписали меморандум про співпрацю

1 хв читати

Третій армійський корпус та футбольний клуб "Динамо" Київ підписали меморандум про співпрацю, що передбачає партнерство між військовими та клубом і реалізацію спільних ініціатив, повідомляє пресслужба корпусу.

"На стадіоні "Динамо" у Києві ФК та бійці корпусу підписали меморандум про партнерство…Сьогодні вони – бійці й бойові командири Трійки. А партнерство між фронтом та рідним клубом – це підтримка фанатів у війську, спільні спортивні проєкти, новий етап для динамівського двіжу та об'єднання легендарних і нових поколінь Ультрас", – йдеться в повідомленні, оприлюдненому у Телеграм.

У повідомленні зазначається, що меморандум є продовженням багаторічної історії взаємодії між фанатською спільнотою та військовими структурами.

Участь у церемонії взяли Голова штабного фонду корпусу Олег Петренко, командир 3-го механізованого батальйону 60-ї окремої механізованої бригади з позивним "Корсар", генеральний директор клубу Дмитро Бріф та гравець Андрій Ярмоленко.

Джерело: https://t.me/ab3army/7068

Теги: #меморандум #футбол #співпраця #військові

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:31 12.05.2026
Виставку робіт військових, переселенців і дітей війни відкрили біля Арки Свободи у Києві

Виставку робіт військових, переселенців і дітей війни відкрили біля Арки Свободи у Києві

18:14 11.05.2026
Зеленський: у рамках співпраці між Україною та Німеччиною вже є 6 проєктів

Зеленський: у рамках співпраці між Україною та Німеччиною вже є 6 проєктів

14:10 11.05.2026
ФРН та Україна поглиблюють співпрацю – Федоров та Пісторіус підписали лист про наміри щодо запуску Brave Germany

ФРН та Україна поглиблюють співпрацю – Федоров та Пісторіус підписали лист про наміри щодо запуску Brave Germany

10:35 11.05.2026
Чергова петиція до Кабміну про скасування відрахування аліментів з бойових виплат військових набрала лише 87 голосів

Чергова петиція до Кабміну про скасування відрахування аліментів з бойових виплат військових набрала лише 87 голосів

17:42 10.05.2026
"Шахтар" достроково став чемпіоном України з футболу

"Шахтар" достроково став чемпіоном України з футболу

03:23 10.05.2026
Одещина співпрацює з партнерами з 19 країн ЄС, обсяг спільних проєктів сягає 5 млн. євро – ОВА

Одещина співпрацює з партнерами з 19 країн ЄС, обсяг спільних проєктів сягає 5 млн. євро – ОВА

15:11 09.05.2026
На підвищення виплат військовослужбовцям у проєкті змін до держбюджету-2026 закладено майже 175 млрд грн – Міноборони

На підвищення виплат військовослужбовцям у проєкті змін до держбюджету-2026 закладено майже 175 млрд грн – Міноборони

23:59 08.05.2026
Сибіга підтримав рішення Зеленського щодо обміну 1000 на 1000

Сибіга підтримав рішення Зеленського щодо обміну 1000 на 1000

00:18 08.05.2026
Генштаб ЗСУ: опрацьовується масштабний спільний проєкт із Міноборони Франції щодо підтримки дітей військовослужбовців

Генштаб ЗСУ: опрацьовується масштабний спільний проєкт із Міноборони Франції щодо підтримки дітей військовослужбовців

19:28 07.05.2026
Україна та Азербайджан підписали меморандум щодо впровадження електронного дозволу на вантажні перевезення

Україна та Азербайджан підписали меморандум щодо впровадження електронного дозволу на вантажні перевезення

ВАЖЛИВЕ

У першому півфіналі "Євробачення-2026" визначено 10 фіналістів

Кількість постраждалих унаслідок атаки РФ на Кривий Ріг зросла до чотирьох, двоє людей загинули

Україна ввела санкції проти 32 компаній з РФ, які забезпечують російський ВПК – укази

Окупанти скинули КАБи на Дубовиківську громаду Дніпропетровської області, четверо загиблих – ОВА

Росіяни влучили у житловий будинок у Кривому Розі, є загиблі і поранені – Вілкул

ОСТАННЄ

Трамп назвав повідомлення про успіх Ірану у війні зі США фактично зрадою

Сили оборони відбили з початку доби 170 ворожих атак – Генштаб

Американські компанії вважають російські атаки в Україні цілеспрямованими, але Вашингтон реагує стримано – ЗМІ

У першому півфіналі "Євробачення-2026" визначено 10 фіналістів

Петиція до президента із закликом не допустити ухвалення нового Цивільного кодексу набрала 25 тис. голосів

Пентагон оцінив витрати США на війну в Ірані у $29 млрд – ЗМІ

Сибіга: припинення російської агресії неможливе без США та Європи

УЧХ долучився до евакуації людей з прифронтових територій Харківщини

Трамп заявив про відсутність домовленостей із Путіним щодо питання Донбасу та очікує врегулювання війни РФ проти України

ОВА: 13-річна дитина поранена внаслідок російської атаки на Сумщині

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА