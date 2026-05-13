Інтерфакс-Україна
Події
02:19 13.05.2026

Трамп назвав повідомлення про успіх Ірану у війні зі США фактично зрадою

1 хв читати

Президент США Дональд Трамп заявив, що повідомлення про нібито успіх Ірану у війні зі Сполученими Штатами є державною зрадою.

За словами Трампа, повідомлення про те, що Іран нібито "добре справляється" у військовому плані проти США, є неправдивими та абсурдними. Він також звинуватив окремі медіа у підтримці противника та поширенні хибних очікувань.

"Коли фейкові новини кажуть, що іранський ворог добре справляється з нами (США – ІФ-У) у військовому плані, це фактично ЗРАДА, оскільки це настільки неправдиве і навіть абсурдне твердження. Вони допомагають і підбурюють ворога! Все, що вони роблять – це дають Ірану хибну надію, коли її не повинно бути", – йдеться у дописі, оприлюдненому в соціальній мережі Truth Social.

Трамп також заявив, що Іран, за його словами, не має дієздатного флоту та військово-повітряних сил, а його технології нібито "зникли". Крім того, він стверджує, що країна перебуває в економічній катастрофі.

"Іран мав 159 кораблів у своєму військово-морському флоті – кожен корабель зараз спочиває на дні моря. У них немає військово-морського флоту, військово-повітряних сил немає, всі технології зникли, їхні "лідери" більше не з нами, а країна перебуває в економічній катастрофі", – зазначив він.

Джерело: https://x.com/truthtrumppost/status/2054297464836857973?s=46

Теги: #іран #думка #сша #президент

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:29 13.05.2026
Американські компанії вважають російські атаки в Україні цілеспрямованими, але Вашингтон реагує стримано – ЗМІ

Американські компанії вважають російські атаки в Україні цілеспрямованими, але Вашингтон реагує стримано – ЗМІ

23:53 12.05.2026
Пентагон оцінив витрати США на війну в Ірані у $29 млрд – ЗМІ

Пентагон оцінив витрати США на війну в Ірані у $29 млрд – ЗМІ

23:20 12.05.2026
Сибіга: припинення російської агресії неможливе без США та Європи

Сибіга: припинення російської агресії неможливе без США та Європи

22:26 12.05.2026
Трамп заявив про відсутність домовленостей із Путіним щодо питання Донбасу та очікує врегулювання війни РФ проти України

Трамп заявив про відсутність домовленостей із Путіним щодо питання Донбасу та очікує врегулювання війни РФ проти України

19:55 12.05.2026
Художника Марчука нагороджено орденом князя Ярослава Мудрого – указ

Художника Марчука нагороджено орденом князя Ярослава Мудрого – указ

19:23 12.05.2026
Зеленський: Ми формуємо антибалістичну коаліцію в Європі

Зеленський: Ми формуємо антибалістичну коаліцію в Європі

18:38 12.05.2026
Затримок із постачанням озброєння зі США в рамках програми PURL немає – Сибіга

Затримок із постачанням озброєння зі США в рамках програми PURL немає – Сибіга

05:22 12.05.2026
Мінфін США запровадив санкції проти 12 осіб та структур за сприяння продажу іранської нафти на користь КВІР

Мінфін США запровадив санкції проти 12 осіб та структур за сприяння продажу іранської нафти на користь КВІР

19:40 10.05.2026
Готується обмін тисячу на тисячу. Розраховуємо, що американці активно сприятимуть – Зеленський

Готується обмін тисячу на тисячу. Розраховуємо, що американці активно сприятимуть – Зеленський

19:21 10.05.2026
Ми підштовхнули Путіна до реальних зустрічей, треба знайти формат – Зеленський

Ми підштовхнули Путіна до реальних зустрічей, треба знайти формат – Зеленський

ВАЖЛИВЕ

У першому півфіналі "Євробачення-2026" визначено 10 фіналістів

Кількість постраждалих унаслідок атаки РФ на Кривий Ріг зросла до чотирьох, двоє людей загинули

Україна ввела санкції проти 32 компаній з РФ, які забезпечують російський ВПК – укази

Окупанти скинули КАБи на Дубовиківську громаду Дніпропетровської області, четверо загиблих – ОВА

Росіяни влучили у житловий будинок у Кривому Розі, є загиблі і поранені – Вілкул

ОСТАННЄ

Сили оборони відбили з початку доби 170 ворожих атак – Генштаб

У першому півфіналі "Євробачення-2026" визначено 10 фіналістів

Петиція до президента із закликом не допустити ухвалення нового Цивільного кодексу набрала 25 тис. голосів

УЧХ долучився до евакуації людей з прифронтових територій Харківщини

ОВА: 13-річна дитина поранена внаслідок російської атаки на Сумщині

Уряд продовжує програми підтримки ВПО та евакуйованих із прикордоння українців – Свириденко

Єрмак заявив про тиск на правоохоронців для висунення йому підозри

Кількість постраждалих унаслідок атаки РФ на Кривий Ріг зросла до чотирьох, двоє людей загинули

Україна ввела санкції проти 32 компаній з РФ, які забезпечують російський ВПК – укази

Окупанти скинули КАБи на Дубовиківську громаду Дніпропетровської області, четверо загиблих – ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА