Трамп назвав повідомлення про успіх Ірану у війні зі США фактично зрадою

Президент США Дональд Трамп заявив, що повідомлення про нібито успіх Ірану у війні зі Сполученими Штатами є державною зрадою.

За словами Трампа, повідомлення про те, що Іран нібито "добре справляється" у військовому плані проти США, є неправдивими та абсурдними. Він також звинуватив окремі медіа у підтримці противника та поширенні хибних очікувань.

"Коли фейкові новини кажуть, що іранський ворог добре справляється з нами (США – ІФ-У) у військовому плані, це фактично ЗРАДА, оскільки це настільки неправдиве і навіть абсурдне твердження. Вони допомагають і підбурюють ворога! Все, що вони роблять – це дають Ірану хибну надію, коли її не повинно бути", – йдеться у дописі, оприлюдненому в соціальній мережі Truth Social.

Трамп також заявив, що Іран, за його словами, не має дієздатного флоту та військово-повітряних сил, а його технології нібито "зникли". Крім того, він стверджує, що країна перебуває в економічній катастрофі.

"Іран мав 159 кораблів у своєму військово-морському флоті – кожен корабель зараз спочиває на дні моря. У них немає військово-морського флоту, військово-повітряних сил немає, всі технології зникли, їхні "лідери" більше не з нами, а країна перебуває в економічній катастрофі", – зазначив він.

