01:53 13.05.2026

Сили оборони відбили з початку доби 170 ворожих атак – Генштаб

З початку доби відбулося 170 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22:00 вівторок.

"Противник завдав 82 авіаційних ударів – скинув 225 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для ураження 5516 дронів-камікадзе та здійснив 2296 обстрілів населених пунктів і позицій наших війсь", – інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Костянтинівському та Покровському напрямках, де агресор здійснив відповідно 25 та 24 штурмові та наступальні дії.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/38562

