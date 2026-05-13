Американські компанії вважають російські атаки в Україні цілеспрямованими, але Вашингтон реагує стримано – ЗМІ

У США та серед американських компаній, що працюють в Україні, зростає занепокоєння через російські атаки безпілотниками та ракетами, які вони розцінюють як цілеспрямовані удари по їхніх об'єктах, тоді як офіційна позиція Вашингтона залишається стриманою і не передбачає жорсткої публічної реакції, повідомляє The New York Times.

"Напад став одним із останніх у серії російських ударів по великих американських компаніях з минулого літа, включно з об'єктами, пов'язаними з Coca-Cola, Boeing, виробником снеків Mondelez і тютюновим гігантом Philip Morris. Корпорації здебільшого утримувалися від публічного висвітлення атак, побоюючись занепокоєння інвесторів та страхових компаній", – йдеться в повідомленні.

Під час одного з квітневих нападів сім безпілотників за три хвилини влучили в зерновий термінал на півдні України, який, за даними видання, пов'язаний із Cargill.

За інформацією NYT, частина ударів по американських компаніях раніше не була публічно оприлюднена, оскільки корпорації уникають розголосу через ризики для інвесторів і страхових компаній.

Голова Американської торговельної палати в Україні Енді Гундер заявив, що російська сторона "відправляє ці ракети та безпілотники з надією, що це зупинить американський бізнес в Україні".

Сенаторка Джин Шахін зазначила, що компанії під час зустрічей із американськими законодавцями заявляли про відчуття цілеспрямованих атак.

Водночас, як пише видання, адміністрація США не надавала публічного засудження більшості інцидентів і утримується від жорстких заяв, наголошуючи на необхідності уникати ударів по бізнес-інтересах США.

