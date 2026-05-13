Інтерфакс-Україна
Події
00:23 13.05.2026

У першому півфіналі "Євробачення-2026" визначено 10 фіналістів

2 хв читати

У першому півфіналі визначено десять країн-учасниць фіналу міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2026".

Зокрема, у ніч із 12 на 13 травня у австрійському Відні пройшов перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2026", де 15 учасників виборювали право представити свою країну у фіналі конкурсу.

За результатами голосування глядачів і журі, у фінал пройшли представники: Греції: Akylas – Ferto, Фінляндії: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin, Бельгії: ESSYLA – Dancing on the Ice, Швеції: FELICIA – My System, Молдови: Satoshi – Viva, Moldova!, Ізраїлю: Noam Bettan – Michelle, Сербії: LAVINA – Kraj mene, Хорватії: LELEK – Andromeda, Литви: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más і Польщі: ALICJA – Pray.

Водночас, артисти зі Португалії: Bandidos do Cante – Rosa, Грузії: Bzikebi – On Replay, Чорногорії: Tamara Živković – Nova Zora, Естонії: Vanilla Ninja – Too Epic To Be True і Сан-Марино: Senhit feat. Boy George – Superstar набрали найменшу кількість голосів і далі не братимуть участі в конкурсі.

Ще одна десятка країн-учасників фіналу визначиться у другому півфіналі конкурсу, що відбудеться 14 травня. Крім того, у фінал автоматично проходять Франція, Німеччина, Італія, Велика Британія, а також Австрія як країна-переможниця "Євробачення-2025".

Як повідомлялося, 70-й ювілейний конкурс "Євробачення-2026" відбувається у Відні (Австрії). Гранд-фінал пройде 16 травня на Wiener Stadthalle, найбільшій критій арені Австрії.

Представник від України, Leléka із піснею Ridnym виступатиме під №12 другого півфіналі "Євробачення-2026", який відбудеться" 14 травня.

Наразі букмекери пророкують Україні 11-е місце і двохвідсотковий шанс стати переможцем "Євробачення-2026".

Теги: #євробачення #україна #фіналісти #півфінал

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:34 12.05.2026
Leléka: Я добре розумію, як треба комунікувати меседжі важливі для України і в якій формі

Leléka: Я добре розумію, як треба комунікувати меседжі важливі для України і в якій формі

19:26 12.05.2026
Leléka: Як можна йти на конкурс не заради перемоги, якщо ти представляєш свою країну

Leléka: Як можна йти на конкурс не заради перемоги, якщо ти представляєш свою країну

19:08 12.05.2026
Участь у "Євробаченні-2026" обійдеться близько $290 тис. – Leléka

Участь у "Євробаченні-2026" обійдеться близько $290 тис. – Leléka

18:44 12.05.2026
У Києві презентували унікальний архівний запис про народження Голди Меїр

У Києві презентували унікальний архівний запис про народження Голди Меїр

16:56 12.05.2026
Україна та Боснія і Герцеговина запровадять "транспортний безвіз" з 2027р.

Україна та Боснія і Герцеговина запровадять "транспортний безвіз" з 2027р.

16:31 12.05.2026
Україна та США наближаються до укладення угоди про захист від БпЛА – ЗМІ

Україна та США наближаються до укладення угоди про захист від БпЛА – ЗМІ

15:31 12.05.2026
Канада першою поза Європою підписала Конвенцію про створення Міжнародної комісії з розгляду претензій для України

Канада першою поза Європою підписала Конвенцію про створення Міжнародної комісії з розгляду претензій для України

12:38 12.05.2026
П'ять університетів в Іспанії відкрили програми з україністики

П'ять університетів в Іспанії відкрили програми з україністики

21:29 11.05.2026
НАБУ і САП викрили орггрупу, причетну до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом: про підозру повідомили одному з її учасників – екскерівнику ОП України – САП

НАБУ і САП викрили орггрупу, причетну до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом: про підозру повідомили одному з її учасників – екскерівнику ОП України – САП

19:39 11.05.2026
Україна розпочала підготовку drone deal з Канадою – Зеленський

Україна розпочала підготовку drone deal з Канадою – Зеленський

ВАЖЛИВЕ

Кількість постраждалих унаслідок атаки РФ на Кривий Ріг зросла до чотирьох, двоє людей загинули

Україна ввела санкції проти 32 компаній з РФ, які забезпечують російський ВПК – укази

Окупанти скинули КАБи на Дубовиківську громаду Дніпропетровської області, четверо загиблих – ОВА

Росіяни влучили у житловий будинок у Кривому Розі, є загиблі і поранені – Вілкул

Зеленський: Ми формуємо антибалістичну коаліцію в Європі

ОСТАННЄ

Петиція до президента із закликом не допустити ухвалення нового Цивільного кодексу набрала 25 тис. голосів

Пентагон оцінив витрати США на війну в Ірані у $29 млрд – ЗМІ

Сибіга: припинення російської агресії неможливе без США та Європи

УЧХ долучився до евакуації людей з прифронтових територій Харківщини

Трамп заявив про відсутність домовленостей із Путіним щодо питання Донбасу та очікує врегулювання війни РФ проти України

ОВА: 13-річна дитина поранена внаслідок російської атаки на Сумщині

Уряд продовжує програми підтримки ВПО та евакуйованих із прикордоння українців – Свириденко

Єрмак заявив про тиск на правоохоронців для висунення йому підозри

Кількість постраждалих унаслідок атаки РФ на Кривий Ріг зросла до чотирьох, двоє людей загинули

Україна ввела санкції проти 32 компаній з РФ, які забезпечують російський ВПК – укази

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА