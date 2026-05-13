У першому півфіналі "Євробачення-2026" визначено 10 фіналістів

У першому півфіналі визначено десять країн-учасниць фіналу міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2026".

Зокрема, у ніч із 12 на 13 травня у австрійському Відні пройшов перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2026", де 15 учасників виборювали право представити свою країну у фіналі конкурсу.

За результатами голосування глядачів і журі, у фінал пройшли представники: Греції: Akylas – Ferto, Фінляндії: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin, Бельгії: ESSYLA – Dancing on the Ice, Швеції: FELICIA – My System, Молдови: Satoshi – Viva, Moldova!, Ізраїлю: Noam Bettan – Michelle, Сербії: LAVINA – Kraj mene, Хорватії: LELEK – Andromeda, Литви: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más і Польщі: ALICJA – Pray.

Водночас, артисти зі Португалії: Bandidos do Cante – Rosa, Грузії: Bzikebi – On Replay, Чорногорії: Tamara Živković – Nova Zora, Естонії: Vanilla Ninja – Too Epic To Be True і Сан-Марино: Senhit feat. Boy George – Superstar набрали найменшу кількість голосів і далі не братимуть участі в конкурсі.

Ще одна десятка країн-учасників фіналу визначиться у другому півфіналі конкурсу, що відбудеться 14 травня. Крім того, у фінал автоматично проходять Франція, Німеччина, Італія, Велика Британія, а також Австрія як країна-переможниця "Євробачення-2025".

Як повідомлялося, 70-й ювілейний конкурс "Євробачення-2026" відбувається у Відні (Австрії). Гранд-фінал пройде 16 травня на Wiener Stadthalle, найбільшій критій арені Австрії.

Представник від України, Leléka із піснею Ridnym виступатиме під №12 другого півфіналі "Євробачення-2026", який відбудеться" 14 травня.

Наразі букмекери пророкують Україні 11-е місце і двохвідсотковий шанс стати переможцем "Євробачення-2026".