23:55 12.05.2026

Петиція до президента із закликом не допустити ухвалення нового Цивільного кодексу набрала 25 тис. голосів

Петиція на сайті інтернет-представництва президента із закликом не допустити ухвалення Верховною Радою нового Цивільного кодексу (законопроект №15150) набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Згідно з платформою на сайті президента, петицію було подано 12 травня, і менш ніж за добу вона набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.

"9 квітня 2026 року на сайті Верховної Ради зареєстровано проєкт нового Цивільного кодексу України. Цей документ визначатиме не лише те, як житиме українське суспільство в найближчі десятиліття, але й покаже, рухається Україна в бік Європейського чи Таможенного Союзу. На жаль, Кодекс вже зараз отримав великий антирейтинг серед широких верств суспільства, зібрав низку негативних оцінок від юридичної та правозахисної спільнот і спричинив акції протесту в різних містах України", – йдеться у петиції.

Авторка петиції, вважає, що проєкт Цивільного кодексу (законопроєкт №15150) "повертає українське суспільство в часи "домострою", робить інститут шлюбу менш привабливим та замість юридичного захисту створює низку ризиків для подружжя".

У зв'язку з цим вона просить президента звернутися до парламенту та спікера Руслана Стефанчука з проханням зняти документ з розгляду, як такий, що суперечить правам людини та інтеграції України до ЄС, а у разі його прийняття – ветувати.

Також в петиції авторка закликає звернутися до Кабінету міністрів та Міністерства юстиції з проханням напрацювати разом із правозахисною, професійною спільнотами та громадянським суспільством комплексні зміни до цивільного законодавства України, що відповідатимуть євроінтеграційним вимогам та забезпечуватимуть розширення та дотримання прав людини, зокрема прав жінок, дітей, ЛГБТ, людей з інвалідністю, а також військових, ветеранів і ветеранок.

Як повідомлялося, Верховна Рада на пленарному засіданні 28 квітня прийняла в першому читанні за основу проєкт Цивільного кодексу України (законопроєкт № 15150), який викликав критику з боку юридичної спільноти, бізнесу та громадськості.

Джерело: https://petition.president.gov.ua/petition/264376

16:26 11.05.2026
Петиція із закликом забезпечити доступ собак-помічників для людей з інвалідністю до метрополітену не набрала необхідних голосів

10:35 11.05.2026
Чергова петиція до Кабміну про скасування відрахування аліментів з бойових виплат військових набрала лише 87 голосів

09:29 11.05.2026
Петиція із закликом звільнити Фіданян з посади директора Департаменту освіти КМДА не набрала необхідних голосів

13:18 08.05.2026
Петиція про запровадження допомоги цивільним у Києві у разі поранення під час обстрілів не набрала необхідних голосів

10:01 05.05.2026
Петиція про розбудову велодоріжок вздовж Дніпра в Києві не набрала необхідних голосів

18:46 04.05.2026
Зареєстровано петицію щодо збереження цілісності ТЦ "Метроград" у Києві

10:19 04.05.2026
Петиція про завершення будівництва станції київського метро "Львівська брама" не набрала необхідних голосів

09:11 04.05.2026
Петиція про перейменування станції міської електрички "Київ-Волинський" на "Відрадний" не набрала необхідних голосів

11:28 03.05.2026
Петиція до Кабміну про юрвідповідальності за подружню зраду набрала лише 40 голосів

07:11 26.03.2026
Петиція до президента про збереження природи та культурної спадщини Карпат набрала 25 тис. голосів

