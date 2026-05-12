Петиція до президента із закликом не допустити ухвалення нового Цивільного кодексу набрала 25 тис. голосів

Петиція на сайті інтернет-представництва президента із закликом не допустити ухвалення Верховною Радою нового Цивільного кодексу (законопроект №15150) набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Згідно з платформою на сайті президента, петицію було подано 12 травня, і менш ніж за добу вона набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.

"9 квітня 2026 року на сайті Верховної Ради зареєстровано проєкт нового Цивільного кодексу України. Цей документ визначатиме не лише те, як житиме українське суспільство в найближчі десятиліття, але й покаже, рухається Україна в бік Європейського чи Таможенного Союзу. На жаль, Кодекс вже зараз отримав великий антирейтинг серед широких верств суспільства, зібрав низку негативних оцінок від юридичної та правозахисної спільнот і спричинив акції протесту в різних містах України", – йдеться у петиції.

Авторка петиції, вважає, що проєкт Цивільного кодексу (законопроєкт №15150) "повертає українське суспільство в часи "домострою", робить інститут шлюбу менш привабливим та замість юридичного захисту створює низку ризиків для подружжя".

У зв'язку з цим вона просить президента звернутися до парламенту та спікера Руслана Стефанчука з проханням зняти документ з розгляду, як такий, що суперечить правам людини та інтеграції України до ЄС, а у разі його прийняття – ветувати.

Також в петиції авторка закликає звернутися до Кабінету міністрів та Міністерства юстиції з проханням напрацювати разом із правозахисною, професійною спільнотами та громадянським суспільством комплексні зміни до цивільного законодавства України, що відповідатимуть євроінтеграційним вимогам та забезпечуватимуть розширення та дотримання прав людини, зокрема прав жінок, дітей, ЛГБТ, людей з інвалідністю, а також військових, ветеранів і ветеранок.

Як повідомлялося, Верховна Рада на пленарному засіданні 28 квітня прийняла в першому читанні за основу проєкт Цивільного кодексу України (законопроєкт № 15150), який викликав критику з боку юридичної спільноти, бізнесу та громадськості.

Джерело: https://petition.president.gov.ua/petition/264376