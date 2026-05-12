23:53 12.05.2026

Пентагон оцінив витрати США на війну в Ірані у $29 млрд – ЗМІ

Війна Сполучених Штатів в Ірані вже коштувала 29 млрд доларів, що на 4 млрд доларів більше порівняно з попередньою оцінкою, озвученою наприкінці минулого місяця, заявив у вівторок високопосадовець Пентагону, оновивши дані щодо загальних витрат на військову операцію, повідомляє Reuters.

Джулс Гьорст, який виконує обов'язки контролера, повідомив законодавцям у вівторок, що оновлена сума включає витрати на ремонт і заміну обладнання, а також операційні витрати.

"Спільна група штабу та команда контролера постійно переглядають цю оцінку", – сказав Гьорст, виступаючи разом із міністром оборони Пітом Гегсетом.

29 квітня Пентагон повідомляв, що на той момент витрати становили 25 млрд доларів.

Водночас залишається незрозумілим, яким чином Пентагон дійшов оцінки у 29 млрд доларів. За даними Reuters, джерело повідомляло у березні, що адміністрація Трампа оцінювала витрати перших шести днів війни щонайменше у 11,3 млрд доларів.

Джерело: https://www.reuters.com/world/middle-east/us-war-iran-has-cost-29-billion-pentagon-says-2026-05-12/

23:20 12.05.2026
Сибіга: припинення російської агресії неможливе без США та Європи

22:26 12.05.2026
Трамп заявив про відсутність домовленостей із Путіним щодо питання Донбасу та очікує врегулювання війни РФ проти України

18:38 12.05.2026
Затримок із постачанням озброєння зі США в рамках програми PURL немає – Сибіга

17:01 12.05.2026
Законопроєкт про визнання РФ державою-спонсором тероризму внесено до Палати представників США – посол

11:29 12.05.2026
Федоров обговорив із керівником Palantir Technologies впровадження ШІ у війні

10:10 12.05.2026
Київ пропонував Москві продовжити часткове припинення вогню після 11 травня, натомість цієї ночі РФ запустила понад 200 дронів – Сибіга

09:36 12.05.2026
Російська сторона використала дні перемир'я для перегрупування військ – ISW

05:22 12.05.2026
Мінфін США запровадив санкції проти 12 осіб та структур за сприяння продажу іранської нафти на користь КВІР

01:46 12.05.2026
Термін оголошеного Трампом перемир'я між Україною і РФ скінчився, обмін військовополонених наразі не відбувся

20:15 11.05.2026
Північна Корея заробила на допомозі Росії у війні понад $13 млрд – ЗМІ

