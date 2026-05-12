Пентагон оцінив витрати США на війну в Ірані у $29 млрд – ЗМІ

Війна Сполучених Штатів в Ірані вже коштувала 29 млрд доларів, що на 4 млрд доларів більше порівняно з попередньою оцінкою, озвученою наприкінці минулого місяця, заявив у вівторок високопосадовець Пентагону, оновивши дані щодо загальних витрат на військову операцію, повідомляє Reuters.

Джулс Гьорст, який виконує обов'язки контролера, повідомив законодавцям у вівторок, що оновлена сума включає витрати на ремонт і заміну обладнання, а також операційні витрати.

"Спільна група штабу та команда контролера постійно переглядають цю оцінку", – сказав Гьорст, виступаючи разом із міністром оборони Пітом Гегсетом.

29 квітня Пентагон повідомляв, що на той момент витрати становили 25 млрд доларів.

Водночас залишається незрозумілим, яким чином Пентагон дійшов оцінки у 29 млрд доларів. За даними Reuters, джерело повідомляло у березні, що адміністрація Трампа оцінювала витрати перших шести днів війни щонайменше у 11,3 млрд доларів.

Джерело: https://www.reuters.com/world/middle-east/us-war-iran-has-cost-29-billion-pentagon-says-2026-05-12/