Сибіга: припинення російської агресії неможливе без США та Європи

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час зустрічі з керівником Бюро міжнародної політики президента Польщі Марціном Пшидачем заявив, що припинення російської агресії є неможливим без участі Сполучених Штатів і Європи, обговоривши також результати візиту президента України Володимира Зеленського до Польщі та імплементацію досягнутих домовленостей.

Сибіга наголосив, що розмова також була зосереджена на політичній та безпековій ситуації в Європі та світі, а також на ситуації на лінії зіткнення і мирних зусиллях.

Окрему увагу сторони приділили ролі Сполучених Штатів у мирних процесах. Було відзначено, що припинення російської агресії є неможливим без участі США та Європи.

"Ми відзначили важливу роль Сполучених Штатів у мирних зусиллях. Ми погодилися, що неможливо припинити російську агресію без США, але також і без Європи", – зазначив Сибіга у дописі, оприлюдненому у соціальній мережі Х.

Він також подякував польській стороні за підтримку: "Дякую, Марціне, за чітке запевнення у безумовній підтримці та непохитній солідарності Польщі з Україною".

