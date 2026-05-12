Інтерфакс-Україна
Події
23:20 12.05.2026

Сибіга: припинення російської агресії неможливе без США та Європи

1 хв читати

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час зустрічі з керівником Бюро міжнародної політики президента Польщі Марціном Пшидачем заявив, що припинення російської агресії є неможливим без участі Сполучених Штатів і Європи, обговоривши також результати візиту президента України Володимира Зеленського до Польщі та імплементацію досягнутих домовленостей.

Сибіга наголосив, що розмова також була зосереджена на політичній та безпековій ситуації в Європі та світі, а також на ситуації на лінії зіткнення і мирних зусиллях.

Окрему увагу сторони приділили ролі Сполучених Штатів у мирних процесах. Було відзначено, що припинення російської агресії є неможливим без участі США та Європи.

"Ми відзначили важливу роль Сполучених Штатів у мирних зусиллях. Ми погодилися, що неможливо припинити російську агресію без США, але також і без Європи", – зазначив Сибіга у дописі, оприлюдненому у соціальній мережі Х.

Він також подякував польській стороні за підтримку: "Дякую, Марціне, за чітке запевнення у безумовній підтримці та непохитній солідарності Польщі з Україною".

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2054230057913037022?s=46

Теги: #польща #допомога #єс #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:26 12.05.2026
Трамп заявив про відсутність домовленостей із Путіним щодо питання Донбасу та очікує врегулювання війни РФ проти України

Трамп заявив про відсутність домовленостей із Путіним щодо питання Донбасу та очікує врегулювання війни РФ проти України

21:46 12.05.2026
Уряд продовжує програми підтримки ВПО та евакуйованих із прикордоння українців – Свириденко

Уряд продовжує програми підтримки ВПО та евакуйованих із прикордоння українців – Свириденко

19:44 12.05.2026
Свириденко та голова Конгресу депутатів Іспанії обговорили енергетичну підтримку та участь у відновленні України

Свириденко та голова Конгресу депутатів Іспанії обговорили енергетичну підтримку та участь у відновленні України

18:38 12.05.2026
Затримок із постачанням озброєння зі США в рамках програми PURL немає – Сибіга

Затримок із постачанням озброєння зі США в рамках програми PURL немає – Сибіга

18:27 12.05.2026
Сибіга обговорив із Сікорським тиск на РФ та євроінтеграцію України

Сибіга обговорив із Сікорським тиск на РФ та євроінтеграцію України

17:01 12.05.2026
Законопроєкт про визнання РФ державою-спонсором тероризму внесено до Палати представників США – посол

Законопроєкт про визнання РФ державою-спонсором тероризму внесено до Палати представників США – посол

16:54 12.05.2026
Тулсі Габбард розслідує питання фінансування США біолабораторій у всьому світі, зокрема, в Україні – ЗМІ

Тулсі Габбард розслідує питання фінансування США біолабораторій у всьому світі, зокрема, в Україні – ЗМІ

16:31 12.05.2026
Україна та США наближаються до укладення угоди про захист від БпЛА – ЗМІ

Україна та США наближаються до укладення угоди про захист від БпЛА – ЗМІ

10:57 12.05.2026
Делегація з Євросоюзу відвідала Фастів на Київщині

Делегація з Євросоюзу відвідала Фастів на Київщині

18:51 11.05.2026
ЄС обговорює посилення санкцій щодо російського ВПК і "тіньового флоту" – Каллас

ЄС обговорює посилення санкцій щодо російського ВПК і "тіньового флоту" – Каллас

ВАЖЛИВЕ

Кількість постраждалих унаслідок атаки РФ на Кривий Ріг зросла до чотирьох, двоє людей загинули

Україна ввела санкції проти 32 компаній з РФ, які забезпечують російський ВПК – укази

Окупанти скинули КАБи на Дубовиківську громаду Дніпропетровської області, четверо загиблих – ОВА

Росіяни влучили у житловий будинок у Кривому Розі, є загиблі і поранені – Вілкул

Зеленський: Ми формуємо антибалістичну коаліцію в Європі

ОСТАННЄ

УЧХ долучився до евакуації людей з прифронтових територій Харківщини

ОВА: 13-річна дитина поранена внаслідок російської атаки на Сумщині

Єрмак заявив про тиск на правоохоронців для висунення йому підозри

Кількість постраждалих унаслідок атаки РФ на Кривий Ріг зросла до чотирьох, двоє людей загинули

Україна ввела санкції проти 32 компаній з РФ, які забезпечують російський ВПК – укази

Окупанти скинули КАБи на Дубовиківську громаду Дніпропетровської області, четверо загиблих – ОВА

Кривий Ріг: У житловий будинок було пряме влучання шахедом, дев'ятимісячній дівчинці відірвало ніжку, двоє загиблих – Вілкул

Клименко: П'ять областей на початку травня охопили лісові пожежі, наразі частину ліквідовано, частину локалізовано

Дві людини загинули через атаку по Кривому Рогу – ОВА

Українська сторона не має жодної інформації про знайдений у Греції дрон – МЗС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА