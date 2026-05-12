22:56 12.05.2026

УЧХ долучився до евакуації людей з прифронтових територій Харківщини

Фото: Харківська обласна військова адміністрація

Український Червоний Хрест (УЧХ) взяв участь в евакуації 17 людей з прикордонних територій Харківщини.

"Загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Харківській області долучився до евакуації людей із прикордонних населених пунктів Золочівського та Великобурлуцького напрямків – територій, наближених до лінії бойових дій... Вдалося вивезти 17 людей, серед яких – двоє дітей віком п'ять та 16 років", – повідомив УЧХ у Фейсбуці у вівторок.

До проведення евакуації долучилися понад 100 людей: представники громад, Національної поліції , екстреної медичної допомоги, ДСНС, гуманітарних та партнерських організацій.

Евакуйованих прийняв транзитний центр у Харкові, де їх зареєстрували, надали  тимчасове розміщення, гуманітарну допомогу та подальший супровід.

Евакуація відбулася за підтримки управління ООН з координації гуманітарних справ (OCHA Ukraine), WHO та НУО "Координаційний гуманітарний центр".

 

