Трамп заявив про відсутність домовленостей із Путіним щодо питання Донбасу та очікує врегулювання війни РФ проти України

Президент США Дональд Трамп заявив про відсутність домовленостей із очільником Кремля Володимиром Путіним щодо питання Донбасу та висловив думку, що війна Росії проти України наближається до врегулювання.

Журналісти під час спілкування у Білому домі у вівторок запитали Трампа, чи є між ним і Путіним розуміння того, що Росія повинна отримати весь Донбас, на що він відповів заперечно.

На запитання щодо можливої поїздки до Росії цього року він зазначив: "Я зроблю все, що потрібно".

"Ця війна, я залагодив вісім воєн. Ця війна наближається. Вірите чи ні, але вона наближається, і ми думаємо, що врегулювання між Росією та Україною врешті-решт буде досягнуто", – заявив президент США.

Джерело: https://x.com/clashreport/status/2054262411473945053?s=46