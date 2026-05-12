Події
21:59 12.05.2026

ОВА: 13-річна дитина поранена внаслідок російської атаки на Сумщині

Унаслідок російської атаки на Сумщині 13-річна дитина отримала поранення в Білопільській громаді після влучання ворожого дрона по цивільній інфраструктурі, повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

За його словами, ворожий дрон поцілив по цивільній інфраструктурі Білопільської громади, а дитина перебувала поруч із місцем влучання.

"13-річна дитина постраждала від російської атаки на Сумщині", – зазначив він у Телеграм-каналі.

Хлопчик отримав поранення, його госпіталізували, наразі він перебуває в операційній. Григоров також повідомив, що всі обставини та наслідки атаки уточнюються.

 

