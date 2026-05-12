21:46 12.05.2026

Уряд продовжує програми підтримки ВПО та евакуйованих із прикордоння українців – Свириденко

Програми підтримки внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та українців, які евакуюються з прикордонних громад і втратили житло внаслідок російських атак, продовжують діяти та охоплюють виплати на проживання, медичну допомогу й житлові рішення, повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

За її словами, щомісяця близько 1 млн ВПО отримують допомогу на проживання, а з початку року на ці виплати держава спрямувала 10,6 млрд грн. Також уряд розширив перелік категорій отримувачів, щоб діти ВПО могли отримувати допомогу незалежно від доходу родини. Термін подання заявок у відділеннях або на сайті Пенсійного фонду продовжено до 1 червня 2026 року.

Крім того, за програмою "єОселя" держава компенсує 70% першого внеску на іпотеку для ВПО та жителів прифронтових територій: "За програмою "Оселя" держава компенсує 70% першого внеску на іпотеку для ВПО та жителів прифронтових територій, а також 70% виплат по кредиту у перший рік. Додатково виділяємо 40 тис грн на оплату всіх зборів, пов'язаних з оформленням іпотеки. Вже понад 2500 заявок у роботі".

Також уряд спрямував 1 млрд грн субвенції для розширення та облаштування місць тимчасового проживання з урахуванням безбар'єрності.

Окремо діє послуга медсестринського догляду для людей старшого віку серед ВПО. Після евакуації з транзитного центру вони можуть бути направлені до медичного закладу для відновлення та протягом 60 днів отримувати медичну допомогу, психологічну підтримку і супровід соціального працівника, який допомагає з подальшим облаштуванням проживання.

