Єрмак заявив про тиск на правоохоронців для висунення йому підозри

Екскерівник Офісу президента України, адвокат Андрій Єрмак за підсумками першого дня засідання Вищого антикорупційного суду (ВАКС) з обрання йому запобіжного заходу заявив про необґрунтованість повідомлення йому про підозру та заявив про публічний тиск на правоохоронні органи в цьому питанні.

"Протягом останніх місяців відбувався безпрецедентний публічний тиск на правоохоронні органи з вимогою скласти щодо мене повідомлення про підозру. Переконаний, що слідство має бути незалежним від політичних заяв, медійних кампаній чи будь-яких інших форм впливу", – написав Єрмак в Телеграм у вівторок ввечері.

Він зазначив, що має намір захищати свої права, ім'я та репутацію в межах законів України та заявив про відкритість до всіх процесуальних дій.

"Я залишаюся в Україні, продовжу вести адвокатську діяльність. Планую їздити до військових на фронт, працювати з їхніми запитами, підтримувати наших захисників, колишніх військовополонених та їхні родини. Бо це моя країна і мій обов'язок", – написав Єрмак.

Як повідомлялося, ввечері 11 травня Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру Єрмаку як одному з учасників організованої групи, причетної до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом. Сам Єрмак заперечив наявність у нього елітної нерухомості.

ВАКС продовжить засідання з обрання запобіжного заходу Єрмаку, який підозрюється в легалізації коштів, о 12:00, 13 травня. Як очікується, на засіданні виступить захист і сам підозрюваний. Прокуратура надасть суду додаткові матеріали, після чого буде оголошено рішення щодо клопотання про обрання запобіжного заходу. Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) має намір просити суд про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 180 млн грн.