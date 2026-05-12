Кількість постраждалих унаслідок атаки РФ на Кривий Ріг зросла до чотирьох, двоє людей загинули

Унаслідок російської атаки безпілотником на житловий будинок у Кривому Розі кількість постраждалих зросла до чотирьох людей, двоє людей загинули.

"Цинічний та позбавлений будь-якого військового сенсу російський удар безпілотником по звичайному житловому будинку в Кривому Розі. Станом на зараз відомо про двох загиблих літніх людей. Їхня дев'ятимісячна онука в лікарні з тяжкими пораненнями. Наші лікарі роблять усе можливе, щоб урятувати її життя", – написав президент України Володимир Зеленський у Телеграм.

Президент наголосив, що після завершення оголошеної Росією часткової триденної тиші російські війська продовжують завдавати ударів по Україні та вбивати мирних жителів, тому міжнародний тиск на агресора, за його словами, не повинен послаблюватися.

"Тільки сильний спільний тиск і зміцнення України, зокрема посилення нашої ППО, може змусити агресора до дипломатії заради надійного миру та припинення вбивств", – зазначив глава держави.

В свою чергу очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа зазначив, що що внаслідок атаки постраждали четверо людей.

За його словами, дев'ятимісячну дівчинку госпіталізували, вона перебуває в реанімації у важкому стані. Також у лікарні перебуває 23-річна жінка, стан якої медики оцінюють як середньої тяжкості. Жінки віком 45 та 74 років лікуватимуться амбулаторно.