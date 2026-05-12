21:12 12.05.2026

Україна ввела санкції проти 32 компаній з РФ, які забезпечують російський ВПК – укази

Президент Володимир Зеленський підписав укази, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування санкцій проти росіян і компаній, які постачають продукцію для російського військово-промислового комплексу, а також щодо продовження обмежувальних заходів, у яких спливає термін дії.

Як повідомив Офіс президента у Телеграмі у вівторок, підписано укази про продовження санкцій проти 13 фізичних і 21 юридичної особи, термін дії яких спливав, також санкції застосовані до 34 росіян та до 32 російських компаній, серед яких – компанії, залучені до постачання товарів для комплексів С-300 та С-400, балістичних ракет "Тополь", "Ярс" та "Іскандер".

"Президент Володимир Зеленський підписав укази, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування санкцій. Продовжені санкції проти 13 фізичних і 21 юридичної особи, термін дії яких спливав. Санкції проти них були застосовані у 2023 році. Чотири підприємства з того пакету припинили свою протиправну діяльність", – йдеться у повідомленні Офісу президента у Телеграм-каналі.

Зазначається, що обмежувальні заходи, зокрема, продовжені проти Ірини Бабакової, Наталії Селіванової та Вадима Гінера, що пов'язані з діяльністю в Україні фінансово-промислової групи "ТОВ "ВС Груп Менеджмент"", яку створили підсанкційні російські громадяни – представники колишнього злочинного угруповання "Лужники" Олександр Бабаков, Михайло Воєводін та Євгеній Гінер.

Повідомляється також, що другим указом санкції застосовані до 32 російських компаній і 34 росіян, більшість є директорами й засновниками цих підприємств. Серед них компанії, залучені до постачання товарів для комплексів С-300 та С-400, балістичних ракет "Тополь", "Ярс" та "Іскандер", порохів, ракетного палива, компонентів для боєприпасів.

Також під санкціями російські підприємства, що випускають засоби радіотехнічної розвідки, повітроплавні носії спеціальної техніки, і компанії, включені в ланцюги постачання високоточного промислового обладнання та електронних компонентів в обхід санкцій.

Зокрема, у цьому списку особи, які намагались організувати зняття американських санкцій із Росії та пом'якшити позицію Європейського Союзу.

Україна передасть усю необхідну інформацію партнерам для повної синхронізації санкцій у міжнародних юрисдикціях.

Відповідні укази оприлюднені на сайті Офісу президента.

 

 

 

 

