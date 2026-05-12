Окупанти скинули КАБи на Дубовиківську громаду Дніпропетровської області, четверо загиблих – ОВА

Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив, що внаслідок ворожої атаки загинули четверо людей у Дубовиківській громаді Синельниківського району, ще троє дістали поранень.

"Четверо загиблих у Дубовиківській громаді, що на Синельниківщині. Ворог завдав удару авіабомбами", – написав він у Телеграмі у вівторок увечері, не уточнивши назву населеного пункту.

За словами Ганжі, дістали поранень чоловіки у віці 37, 48 та 51 років. Всім надають необхідну допомогу.

Дубовиківська громада знаходиться у центрі Синельниківського району у понад 15 км від лінії бойового зіткнення.