20:43 12.05.2026

Кривий Ріг: У житловий будинок було пряме влучання шахедом, дев'ятимісячній дівчинці відірвало ніжку, двоє загиблих – Вілкул

У житловий будинок було пряме влучання безпілотником типу "Шахед", загинули чоловік 43 років та жінка 65 років, дев'ятимісячній дівчинці відірвало ніжку, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул

"Пряме влучення "шахеда" в житловий будинок. На жаль двоє загиблих – чоловік 43 років та жінка 65 років", – написав він у Телеграмі.

"Маленькій дев'ятимісячній дівчинці відірвало ніжку – на швидкій уже евакуйовано до лікарні, їй надається вся необхідна допомога", – додав він.

За його словами, пожежа вже загашена, йде ліквідація наслідків.

 

