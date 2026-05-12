Клименко: П'ять областей на початку травня охопили лісові пожежі, наразі частину ліквідовано, частину локалізовано

Лісові пожежі охопили Закарпатську, Рівненську, Житомирську, Чернігівську та Київську області на початку травня поточного року через погодні умови та ворожі обстріли, лише в один із днів площа масштабних лісових пожеж перевищила 3 тисячі гектарів, повідомив міністр Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко

"Початок травня став випробуванням і для українських лісів, і для ДСНС. Масштабні лісові пожежі одночасно охопили кілька регіонів: Закарпаття, Рівненщину, Житомирщину, Чернігівщину та Київщину… Лише в один із днів площа масштабних лісових пожеж перевищила 3 тисячі гектарів", – написав він у Телеграм у вівторок.

"На сьогодні силами ДСНС ситуацію вдалося стабілізувати. Пожежі на Закарпатті і Рівненщині ліквідовані. На Житомирщині, Київщині та Чернігівщині – вогонь локалізовано", – повідомив Клименко.

Як зазначив міністр, за цим результатом – дні безперервної роботи сотень рятувальників. Поки більшість людей бачила лише дим над лісами, рятувальники по кілька діб не виходили з епіцентру пожеж. "Температура зашкалювала настільки, що багатотонні машини спалахували, мов сірники. У цьому протистоянні ми втратили 2 пожежні автомобілі. Проте завдяки витримці та професіоналізму рятувальників вдалося запобігти знищенню 5 спецавтівок", – додав він.

За його словами, особливо складно було працювати на потенційно замінованих ділянках. А в горах рятувальникам доводилося боротися з вогнем там, куди не могла дістатися техніка. Сильний вітер за хвилини перетворював низові пожежі на верхові.

"Дякую кожному рятувальнику, хто цими днями приборкував полум'я лісових пожеж. Сьогодні ситуація стабілізована саме завдяки вашій професійності та витримці", – наголосив Клименко.