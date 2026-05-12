20:19 12.05.2026
Дві людини загинули через атаку по Кривому Рогу – ОВА
Вже відомо про двох загиблих через атаку російських окупантів по Кривому Рогу (Дніпропетровська обл.), повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа
"Дві людини загинули. Ворог атакував Кривий Ріг. Виникла пожежа", – написав він у Телеграмі у вівторок увечері
За його словами, наслідки удару уточнюються.
Раніше голова Ради оборони міста Олександр Вілкул повідомив про влучання по житловому будинку у Кривому Розі, в результаті якого є загиблі і поранені.