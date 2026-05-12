Інтерфакс-Україна
Події
20:19 12.05.2026

Дві людини загинули через атаку по Кривому Рогу – ОВА

Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Вже відомо про двох загиблих через атаку російських окупантів по Кривому Рогу (Дніпропетровська обл.), повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа

"Дві людини загинули. Ворог атакував Кривий Ріг. Виникла пожежа", – написав він у Телеграмі у вівторок увечері

За його словами, наслідки удару уточнюються.

Раніше голова Ради оборони міста Олександр Вілкул повідомив про влучання по житловому будинку у Кривому Розі, в результаті якого є загиблі і поранені.

 

