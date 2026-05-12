Інтерфакс-Україна
20:18 12.05.2026

Українська сторона не має жодної інформації про знайдений у Греції дрон – МЗС

Українська сторона не має жодної інформації про знайдений у Греції дрон – МЗС
Фото: МЗС України

Речник міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив про відсутність інформації у української сторони станом на зараз про знайдений у Греції морський безпілотник Magura V3.

"Немає жодних свідчень про його приналежність до українських операторів морських дронів", – сказав він, відповідаючи на питання журналістів.

Тихий наголосив, що Україна відкрита до співпраці з грецькою стороною для з'ясування обставин інциденту, якщо з їхнього боку будуть відповідні запити.

Раніше грецькі медіа повідомляли, що український морський дрон Magura V3 було виявлено в Греції у водах біля південної частини Лефкади в Іонічному морі.

