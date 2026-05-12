19:44 12.05.2026

Свириденко та голова Конгресу депутатів Іспанії обговорили енергетичну підтримку та участь у відновленні України

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко та голова Конгресу депутатів Королівства Іспанія Франсіна Арменголь (Francina Armengol), яка перебуває у Києві, обговорили енергетичну стійкість та підготовку до наступної зими, а також співпрацю у сфері сонячної енергетики, Свириденко запросила Іспанію взяти участь у Конференції з питань відновлення України у Гданську у червні 2026р.

"Провели зустріч із Головою Конгресу депутатів Королівства Іспанія Франсіною Арменголь Сосіас під час першого в історії наших двосторонніх відносин візиту в Україну на такому високому парламентському рівні", – написала Свириденко у Телеграм-каналі у вівторок увечері.

За її словами, під час зустрічі обговорили енергетичну стійкість та підготовку до наступної зими, а також співпрацю у сфері сонячної енергетики. "Подякувала Іспанії за внески до Фонду підтримки енергетики України, передачу 76 генераторів, підтримку України в межах ініціативи PURL, рішення виділити 1 млрд євро військової допомоги Україні у 2026 році та залучити механізм SAFE для спільного виробництва", – зазначила прем"єрка.

За словами Свириденко, вона також привітала створення Іспанією Офісу з відбудови України в Мадриді та запросила взяти участь у Конференції з питань відновлення України, яка відбудеться у Гданську.

Вона також наголосила, що Україна цінує послідовну підтримку Іспанією членства України в ЄС та конструктивну позицію щодо рішення про надання Україні позики ЄС. "Це має ключове значення для зміцнення макрофінансової стабільності та посилення оборонних спроможностей України. Також розраховуємо на ратифікацію парламентом Іспанії угод щодо Спеціального трибуналу та Міжнародної компенсаційної комісії для України", – додала вона.

Конференція з питань відновлення України (URC 2026) відбудеться у місті Ґданськ 25-26 червня 2026 року за спільної організації Республіки Польща та України. Захід сфокусується на секторах, які найбільше постраждали від російської агресії: енергетиці, критичній інфраструктурі та логістиці.

Раніше повідомлялося, що Арменголь виступила в українському парламенті та мала зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

 

