Жовква обговорив з міжнародним радником прем'єра Австралії санкції проти РФ приєднання до угоди щодо Спецтрибуналу

Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква провів телефонну розмову з міжнародним радником прем'єр-міністра Австралії Родом Хілтоном та обговорив з ним подальші кроки для посилення санкційного тиску на РФ.

"Крім того, говорили й про міжнародну відповідальність Росії, а саме – процес створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України та можливість приєднання Австралії до розширеної часткової угоди щодо Спецтрибуналу", – повідомляється на сайті президента України у вівторок.

Також під час розмови ішлося про подальші контакти президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Австралії Ентоні Албенізі й поглиблення співпраці між двома країнами.

Зазначається, що загалом Австралія вже запровадила санкції щодо 261 танкера російського тіньового флоту, а також понад 1800 фізичних і юридичних осіб.