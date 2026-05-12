Інтерфакс-Україна
Події
19:28 12.05.2026

Справа Єрмака є винятковим випадком, розмір застави в 180 млн грн співмірний з ризиками – прокуратура в суді

Сторона обвинувачення вважає винятковим випадком справу екскерівника Офісу президента Андрія Єрмака, який підозрюється в легалізації коштів, тому просить суд застосувати заставу як альтернативу арешту в сумі, яка перевищує максимальну, визначену Кримінальним процесуальним кодексом – у 180 млн грн.

"Кожен з ризиків є достатнім для застосування запобіжного заходу для тримання під вартою", – наголосила представник обвинувачення у вівторок у судовому засіданні з обрання запобіжного заходу Єрмаку.

Вона зазначила, що офіційні доходи підозрюваного не смівмірні з коштами, які вкладалися у будівництво котеджного містечка і його особистими речами.

"Тищенко (народний депутат Микола Тищенко – ІФ-У)… досить близько спілкується з водієм Єрмака, загальновизнаним фактом є також досить близькі його відносини з самим Єрмаком, називає Єрмака мультимільйонером. Це побічно підтверджують і ті суми грошових коштів, які вносилися на будівництво резиденції 2 в котеджному містечку "Династія", – розказала прокурор.

"Ця справа точно не є стандартною, тут є особливі обставини, це виключний випадок, про який йдеться в Кримінальному процесуальному кодексі, коли розмір застави може бути більшим за максимальний, визначений КПК", – додала вона.

Таким чином, прокуратура вважає, що "надійним по запобіганню ризикам розміром застави, як і запобіжному заходу у вигляді тримання під вартою буде застава в сумі 180 млн грн". "Прошу клопотання задовольнити, в разі задоволення клопотання застосувати до Єрмака Андрія Борисовича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з можливістю внесення застави в розмірі 180 млн грн", – зазначила прокурор.

Крім того, сторона обвинувачення просить суд покласти на підозрюваного обов'язки – прибувати до слідчого, прокурора та суду, повідомляти, повідомляти про зміну місця проживання, не відлучатися за межі Києва без дозволу, здати на зберігання документи для виїзду за кордон, а дипломатичні паспорти – до МЗС, утримуватися від спілкування з підозрюваними та свідками, зокрема, Чернишовим та Міндічем.

В судовому засіданні Вищого антикорупційного суду з обрання запобіжного заходу оголошено перерву до 12.00 середи, 13 травня задля ознайомлення захисту Єрмака з матеріалами справи.

18:56 12.05.2026
Засідання з обрання запобіжного заходу Єрмаку продовжиться в середу о 12.00

18:12 12.05.2026
У Єрмака є 4 диппаспорти та гроші, щоб переховуватися за кордоном – прокуратура у судовому засіданні

17:46 12.05.2026
ВАКС обирає Єрмаку запобіжний захід, рішення у вівторок не буде

17:15 12.05.2026
Житель Херсона, який під час окупації був охоронцем виправної колонії, проведе за ґратами 12 років – ДБР

15:57 12.05.2026
Директор НАБУ: до вручення підозри допиту екскерівника Офісу президента не було

15:42 12.05.2026
Керівник САП: прокуратура проситиме запобіжний захід Єрмаку у вигляді арешту з альтернативою застави у 180 млн грн

14:38 12.05.2026
Суд призначив час розгляду клопотання про запобіжний захід Єрмаку

10:48 12.05.2026
Адвокат Єрмака заперечив його причетність до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві – Суспільне

22:51 11.05.2026
Литвин назвав передчасними висновки щодо справи Єрмака

22:04 11.05.2026
Єрмак відмовився від коментарів щодо вручення йому підозри та заперечив наявність у нього елітної нерухомості

