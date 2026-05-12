19:23 12.05.2026

Зеленський: Ми формуємо антибалістичну коаліцію в Європі

Президент України Володимир Зеленський повідомив про зустріч радників з питань національної безпеки 13 європейських країн та представника офісу Генерального секретаря НАТО, на якій обговорювалось питання виробництва антибалістичного озброєння, та анонсував створення антибалістичної коаліції.

"Я хочу подякувати сьогодні європейським нашим партнерам: була зустріч на рівні радників з питань національної безпеки. Ми поступово просуваємо тему виробництва антибалістики у Європі – ми формуємо антибалістичну коаліцію. Варто це зробити, і зараз ми ближче до результату, ніж будь-коли. У сьогоднішній зустрічі країн по антибалістиці були представлені 13 країн і офіс Генерального секретаря НАТО. Важлива, дуже важлива ініціатива", – сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні у вівторок.

Він зазначив, що українські позиції на фронті, ефективність далекобійної зброї та результати співпраці з країнами-партнерами зараз найкращі за всі роки. "Треба тримати рівень і досягати результатів. Саме це ми й робимо. Кожен виклик, який є при цьому, все, через що ми проходимо, повинне завершуватися одним – тим, що ми всі так чи інакше допомагаємо Україні, робимо сильнішою нашу оборону й робимо вигіднішими наші спільні українські зовнішньополітичні позиції. Не буває перемог когось одного й не буває стійкості когось окремо. Треба дійти до головної цілі, і це наша спільна ціль, яку ми не здаємо, – ми не здаємо нашу землю, наш суверенітет", – наголосив голова держави.

При цьому Зеленський повідомив про необхідність посилення захисту Херсона від обстрілів, що обговорив з командувачем Повітряних сил Збройних сил України Анатолієм Кривоножком.

"Разом із Прем'єр-міністром Юлією Свириденко говорили з командувачем Повітряних сил по ситуації в деяких наших містах, наших громадах поблизу фронту – про обстріли, які там майже постійно. Особливо важка ситуація в Херсоні: росіяни влаштували там фактично сафарі проти людей. Треба значно посилити захист, більше перехоплювачів, більше засобів РЕБ, більше наших екіпажів потрібні саме там, у місті", – заявив він.

Також президент повідомив про роботу з евакуації населення з окупованих районів Херсонської області. "Частково вдається відповісти на виклики, які є на окупованій території Херсонщини – в Олешках, у селах області. Дуже важка ситуація саме на цій частині окупованої території – дуже складно здійснювати евакуацію людей. І важливо, щоб міжнародні організації – усі, хто здатен допомогти із цим, – були задіяні й були активними. Обговорили деталі цього процесу", – повідомив Зеленський.

