Медзаклади Харківської області в 2026р отримають 1,147 млрд грн на реалізацію 9 публічних інвестпроєктів

Медичні заклади Харківської області в 2026 році отримають 1,147 млрд грн з державного бюджету на реалізацію дев’яти публічних інвестиційних проєктів.

Як повідомляє Міністерство охорони здоров’я на своєму сайті за підсумками поїздки міністра Віктора Ляшка в область, наразі в Харківській обласній клінічній лікарні, яка щороку надає допомогу понад 30 тис. стаціонарних пацієнтів та проводить більш як 14 тис. оперативних втручань, реалізується чотири інфраструктурні проєкти, на які в 2026 році було виділено 420 млн грн. Зокрема, наразі там триває будівництво підземного медичного комплексу "Ковчег", який поєднає функції повноцінного укриття та простору для роботи основних відділень під час небезпеки.

Крім того, в Харківській обласній дитячій клінічній лікарні реалізують чотири інфраструктурні проєкти на загальну суму 428 млн грн. Вони передбачають облаштування укриття, створення психіатричного відділення, розвиток безбар’єрної інфраструктури та ремонт приймального відділення.

В Харківському обласному центрі онкології ведеться будівництво нового корпусу, який передбачає створення сучасного медичного простору з підземною лікарнею. В 2026 році на продовження реалізації цього проєкту було передбачено 300 млн грн. Новий комплекс має розширити можливості регіону у сфері діагностики та лікування пацієнтів з онкологічними захворюваннями.

МОЗ уточнює, що в 2020-2026 рр. лікарні Харківщини отримали 3965 од. медичного та лабораторного обладнання на загальну суму понад 1 млрд грн.